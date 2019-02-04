智慧城市引爆電池商機 NAMI助港商搶奪頭啖湯

納米及先進材料研發院（NAMI）技術經理路勝博博士表示，一般可充電的鋰電池大約只能夠在-20度至60度的範圍內運作，而且在較冷或較熱時的性能都會大打折扣。當溫度上升至60度或以上時，一般鋰電池就已經可能無法提供電力，甚至會有起火或爆炸的風險。亦因此，電動汽車往往都需要安裝液體冷卻系統，令車內的鋰電池保持在室溫。同樣地，當溫度下跌至大約零下20度時，一般鋰電池就可能已經無法運作；即使能夠勉強運作，其電量亦會大幅下跌至室溫時的10%以下。

因此，在2015年中，NAMI和朗陞科技集團就開始合作研發在極端溫度下仍然具備穩定充放電能力、長使用壽命及長循環壽命的可充電鋰電池。經過一輪研究，他們找到嶄新的電極物料以及獨特配方的電解質，來製造全新的可充電鋰離子電池。

全天候鋰電池 極冷極熱照常供電

經過試驗，證實這種可充電鋰離子電池可以在溫度為-40度至85度的範圍內運作。即使在-40度或85度時，其放電能力仍然達到室溫時的70%至80%。此外，這種鋰電池在遇上強烈衝擊時，仍然非常安全。因此，它十分適合應用於需要全天候使用的物聯網設備。在2016年，這種可以抵受極端溫度的可充電鋰離子電池就已經成功商品化，由朗陞科技集團開始在其武漢廠房量產。在2017年的「日內瓦國際發明展」中，這種鋰電池還獲頒評判特別嘉許金獎。

朗陞科技集團（香港）有限公司董事長徐禎祥表示，該公司已將這種可以抵受極端溫度的可充電鋰電池，應用於集裝箱內的貨櫃追蹤裝置，以及汽車上的電子道路收費裝置（內地東北省份冬季的氣溫可低至零下30多度）。其中，前者每隔一段時間，就會將貨櫃的溫度、濕度和位置等資訊，自動傳送回物流公司的電腦系統。這套貨櫃追蹤系統，包括軟硬件，都是該公司自行研發及製造。

用於電子道路收費 「身價」提升一兩倍

至於後者，則是在內地的高速公路上使用。原來，內地的高速公路近幾年已經大量採用「不停車電子收費系統」（Electronic Toll Collection, ETC）。只要汽車安裝了相關的電子裝置，以及減速至時速不超過20公里或40公里，就可以直接駛過ETC專用車道而毋須停車。ETC專用車道的電子裝置會和汽車上的電子裝置透過5.8GHz的「專用短程無線通訊技術」（Dedicated Short Range Communications, DSRC）連接，自動識別到那部汽車，從而透過電子支付方式（主要是銀行的信用卡）完成收費。

很明顯，ETC系統具有減輕交通擠塞和空氣污染、免除現金交易、簡化收費管理等優點。北京千方科技股份有限公司是內地其中一家研發及生產車載ETC裝置的公司。而朗陞科技集團則是其電池供應商。

上述兩種裝置都要求電池全天候和長使間的使用，而毋須經常更換。例如，貨櫃追蹤裝置就需要連續使用3至5年，而車載ETC裝置更需要連續使用至少5年。

所以，該公司在後者採用了雙電池設計，即是一枚是容量大但電流小的電池，這是為平時備用裝態時供電；另一枚是容量小但電流大的電池，這是在連接收費站的電子裝置的那段短時間內用來加大電流（因為在高速移動時傳送數據需要較大的電流）。此外，還再加上了太陽能充電功能，以進一步延長電池使用時間。

創新及科技基金資助49%研發費

據悉，可以抵受極端溫度的可充電鋰電池的研發費用一共是600多萬港元。其中，朗陞科技集團投資51%，餘下49%則申請到創新及科技基金的資助。而為了生產這種鋰電池，朗陞科技集團的武漢廠房的一條生產線還用了大約1000萬元人民幣來升級。不過，該公司的投資回報亦絕對不小。

徐禎祥坦言，相對一般可充電鋰電池來說，這種可以抵受極端溫度的可充電鋰電池的售價要高出1至2倍。這還是說內地市場，若是在歐美市場，售價還可以再高一點。至於需求方面，亦非常龐大。單是配合內地車載ETC裝置的出貨量，已十分可觀。

因為截至去年底，內地的汽車保有量已達到2.4億輛，其中只有7656萬輛安裝了ETC裝置，比例約為31.9%。在去年或之前，內地每年就有1000萬至2000萬部汽車安裝ETC裝置。可想而知，朗陞科技作為其中一家車載ETC裝置的電池供應商，供貨量也相當多。

薛偉傑

[企業創富]