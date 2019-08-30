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華懋禮苑大廈申強拍 估值逾5.5億

【明報專訊】併購舊樓成發展商增加土儲的主要渠道，華懋新近就佐敦德興街禮苑大廈申請強拍。土地審裁處文件顯示，禮苑大廈現為一幢樓高10層的商住物業，樓齡逾50年，華懋持有81.85%業權，希望透過強拍統一業權重建，項目估值逾5.5億元。業界預計，華懋統一業權後將重建成商住大廈，以可建樓面約10萬方呎計，每方呎樓面地價約5500元。上述為今年第28宗強拍申請個案，較去年同期的19宗多出9宗或47%。

財團共3.6億收購灣仔兩舊樓

另灣仔及深水埗錄得舊樓收購個案。土地註冊處資料顯示，灣仔駱克道410至412號年豐大樓近日獲財團收購，新近錄22宗成交，收購價由722.6萬至895.4萬元，實呎逾2萬至2.2萬元，共涉資逾2億元。

另毗鄰年豐大樓的駱克道406至408號舊樓亦錄得11宗成交，收購價介乎750.8萬至906.8萬元，涉資約1.6億元。資料顯示，年豐大廈佔地約1900方呎，而駱克道406至408號舊樓地盤面積約1800方呎，若兩地盤合併發展，地盤面積約3700方呎，若興建商住物業，以最高可發展地積比率9倍計，即可建樓面約3.3萬方呎。

此外，土地註冊處資料顯示，深水埗福榮街81至85A號地下1及2號地舖新近易手，成交價分別為2700萬及3000萬元。新買家均為三聯發展有限公司，公司董事為黃秀娟，不排除為收購。

相關字詞﹕舊樓併購 華懋 禮苑大廈

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