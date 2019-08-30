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峻源昨上載樓書 最快下周開價

【明報專訊】本港政局嚴峻，但中資發展商的新盤推售步伐未受影響；中信泰富繼2017年底推出何文田KADOORIA後，同系樓花期長約1年、單位總數148伙的馬鞍山峻源，昨日上載樓書，意味銷售部署進入直路，最快下周開價，9月上旬發售。

最細879呎起 3至4房間隔

中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，峻源擬下周開價、並對外開放示範單位，主要目標客源為換樓客及家庭客，售價會參考同區豪宅。對近日因《逃犯條例》修訂問題而令本港社會氣氛空前緊張，關表示新盤銷情未受影響，峻源的銷售部署按原定計劃進行。

峻源早前已獲批預售樓花同意書，屋苑由3座組成，提供148伙及133個車位；其中128伙屬標準戶，間隔由3房1套至4房雙套，實用面積922至1656方呎；另20個特色戶的實用面積879至2678方呎。關潔瑩續稱，峻源住客會所有八大主題區，主要設施包括燒烤園和泳池，提供服務包括燒烤食品到會、汽車租賃服務、遊艇租賃等。

MARINI一周收7000票 超額13倍

其他新盤方面，會德豐（0020）今早首輪發售500伙的將軍澳日出康城9A期MARINI，昨日下午5時截止認購。消息指，MARINI昨日再收逾600票，令過去7日累收票數增加至逾7000票，以今天首輪開售500伙計，超額認購13倍。

至於今年新盤收票王，為5月初首輪發售、會德豐同系日出康城7期MONTARA，開售前累收約1.8萬票；而億京本月中開售的荃灣映日灣，首輪開售前接獲逾8900票，市場人士相信近日社會衝突愈演愈烈，新盤認購登記亦受一定影響。

上源2房602萬沽

此外，昨日新盤市場整體成交量維持單位數水平，其中萬科（香港）旗下屯門掃管笏上源昨日售出1A座8樓實用面積471方呎C室，屬2房間隔，成交價602.2萬元、實呎12,786元；上源去年國慶開售至今累沽994伙，佔項目單位總數1154伙的86%。

相關字詞﹕會德豐 峻源 中信泰富 《逃犯條例》修訂

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