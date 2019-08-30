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白建時道16號近10億沽 反修例後最大宗

【明報專訊】雖然社會動盪，中小型物業樓價受壓，但超級豪宅市場再錄大額成交，其中渣甸山白建時道16號，減價3億元後以近10億元易手，為反修例風暴以來，市場上最大額豪宅成交，呎價約12萬元創區內新高。

呎價12萬創渣甸山紀錄

白建時道16號原由浙江富商虞松波等人於2012年從「東北炒樓團」手上以約6億元購入，及後重建並於近日落成。據代理指，物業於5月叫價約13億元放售，至近日減價至10億元，市場消息指，項目最終以接近10億元易手。

據悉，物業佔地13,918方呎，現有物業面積約8351方呎，並連私家泳池及特大花園，若成交價以10億元計，呎價約12萬元，創區內呎價新高。若未計重建等費用，虞松波是次沽貨，帳面獲利約4億元或66%。

事實上，白建時道一向為中港名人追捧，除了渣甸山「大地主」劉鑾雄外，一向以投資商舖為主的兆安地產李太李佘少鴻今年亦有入市，土地註冊處資料顯示，白建時道41至45號寧苑全數12個單位連12個車位，6月份以總金額8.25億元獲收購，登記買家為寶臨有限公司，董事包括李佘少鴻等人。在收購單位中，成交價及呎價最貴一伙為白建時道43號一樓，實用面積1650方呎，連車位以7500萬元售出，實呎45,455元。

相關字詞﹕渣甸山 超級豪宅 白建時道

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