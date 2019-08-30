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海璇1房1490萬 連辣稅實蝕15%

【明報專訊】市道持續不穩，市場連錄多宗入伙新盤額印貨易手個案，其中北角「樓王」海璇再錄蝕讓成交，一個1房戶以1490萬元售出，原業主明賺實蝕約220萬元或15%。荃灣海之戀．愛炫美錄首宗二手成交，原業主持貨兩年，實賺不足100萬元或7%。

土地註冊處資料顯示，海璇5A座中層A室，屬實用面積364方呎1房戶，本月初以1490萬元售出，實呎40,934元。原業主去年7月以1487.9萬元購入，持貨一年多，帳面僅獲利約2萬元，惟連同購入時的印花稅，加上持貨1年須付樓價一成額印稅（SSD），連同其他使費，料實蝕約220萬元或近15%。事實上，屋苑早前有開放式單位以948萬元售出，原業主連額印實蝕約270萬元或25%。

愛炫美首錄二手 3房1500萬沽

另市場消息指，海之戀．愛炫美錄得首宗二手買賣，單位為2A座低層D室，實用面積797方呎，屬3房間隔，以1500萬元售出，實呎18,820元。原業主於2017年以1342萬元購入，持貨兩年，帳面獲利158萬元或約11%。由於原業主持貨不足3年，須付樓價10%額印，即涉150萬元，據悉有關稅款由新買家負責，故扣除釐印及佣金後，料原業主實賺不足100萬元。

翔龍灣特色戶實呎2.6萬破頂

不過市場亦錄得高價成交。中原地產分行經理吳子麟表示，土瓜灣翔龍灣3座頂層連天台戶，實用面積809方呎連522方呎天台，屬3房1套戶型，新近以2118萬元易手，實呎26,180元，創屋苑呎價新高，比去年8月錄得舊紀錄22,398元再推高17%。原業主2010年以1385.8萬元購入，現帳面賺逾732萬元或53%。

美聯高級營業經理鄭桂鈺表示，何文田居屋冠熹苑高層2室，實用面積421方呎，以545萬元（未補地價）沽出，實呎12,945元，成交價及呎價均創屋苑未補價市場新高。原業主2000年5月以108.6萬元（未補地價）購入，帳面獲利436.4萬元或4倍。

相關字詞﹕冠熹苑 翔龍灣 海之戀．愛炫美 蝕讓成交 海璇 二手成交

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