十大屋苑本月成交跌穿百宗 今年首見 海怡半島平均呎價按月跌11％最勁

明報記者 張允亭

連同海怡半島，沙田第一城、荔枝角美孚新邨、港島東康怡花園、天水圍嘉湖山莊、藍田麗港城、港島東太古城及東涌映灣園，合共8個屋苑呎價均按月回落，跌幅介乎1%至11%。至於十大屋苑中，交投跌幅最大為將軍澳新都城，主要受新盤MARINI開售影響，本月僅錄得5宗成交，較上月14宗大跌逾六成，為十大屋苑中交投跌幅最大。

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，新都城最新錄得的成交位於10座中層A室，實用面積441方呎（建築面積617方呎），屬2房間隔，外望園景，新近以701.5萬元售出，實呎15,907元。原業主於1998年9月以186萬元購入，帳面獲利515.5萬元或2.8倍。

新盤搶客 新都城交投大跌六成

社會爭議未息，買家入市態度審慎，有部分業主減價沽貨。其中海怡半島日前有3房戶以900萬元沽出，做價重返去年5月水平。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島15座低層A室，實用面積623方呎，屬3房套間隔，原業主最初叫價998萬元放售，其後減價98萬元或一成，並以900萬元沽出，實呎14,446元，做價重返去年5月水平。同類單位於今年5月以1048萬元易手，即是次成交價較5月的高位回落約14%。原業主1996年8月以357萬元購入，帳面獲利543萬元或1.5倍。

第一城呎價按月跌一成

沙田第一城本月暫錄15宗成交，雖然成交量與上月相若，惟平均實呎則較7月下跌一成。中原分行區域營業董事黎宗文表示，屋苑最新一宗成交位於42座中層D室，實用面積304方呎，屬2房間隔，以565萬元易手，實呎18,586元，屬市價成交。原業主於2013年以310萬元購入，帳面獲利255萬元或82%。

林一鳴：二手交投持續跌勢

資深地產分析員林一鳴表示，目前未有迹象顯示政治事情可獲解決，相信二手屋苑成交量跌勢將會持續；同時，買賣雙方在議價上出現差距，有買家見社會局勢不穩，大膽還價一成以上，惟業主只願減價1%至2%，故未能促成交易，加上近日亦有新盤開價，令部分買家轉投一手市場，也是二手成交量下滑的原因。他續稱，現時整體樓價有1%至2%的跌幅，而元朗及荃灣等新界西地區則回落約4%至5%。