經濟

香港地產

下一篇 上一篇

十大屋苑本月成交跌穿百宗 今年首見 海怡半島平均呎價按月跌11％最勁

【明報專訊】反修例風暴未有平息迹象，本月二手交投持續淡靜，其中十大屋苑全月料不足100宗成交，不但較7月的120宗大跌逾三成，更是今年按月首次跌穿百宗成交水平。同時，十大屋苑平均呎價亦普遍回軟，當中鴨脷洲海怡半島呎價跌幅最顯著，由上月平均呎價1.88萬元，跌至本月的1.66萬元，跌幅逾一成。

明報記者 張允亭

連同海怡半島，沙田第一城、荔枝角美孚新邨、港島東康怡花園、天水圍嘉湖山莊、藍田麗港城、港島東太古城及東涌映灣園，合共8個屋苑呎價均按月回落，跌幅介乎1%至11%。至於十大屋苑中，交投跌幅最大為將軍澳新都城，主要受新盤MARINI開售影響，本月僅錄得5宗成交，較上月14宗大跌逾六成，為十大屋苑中交投跌幅最大。

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，新都城最新錄得的成交位於10座中層A室，實用面積441方呎（建築面積617方呎），屬2房間隔，外望園景，新近以701.5萬元售出，實呎15,907元。原業主於1998年9月以186萬元購入，帳面獲利515.5萬元或2.8倍。

新盤搶客 新都城交投大跌六成

社會爭議未息，買家入市態度審慎，有部分業主減價沽貨。其中海怡半島日前有3房戶以900萬元沽出，做價重返去年5月水平。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島15座低層A室，實用面積623方呎，屬3房套間隔，原業主最初叫價998萬元放售，其後減價98萬元或一成，並以900萬元沽出，實呎14,446元，做價重返去年5月水平。同類單位於今年5月以1048萬元易手，即是次成交價較5月的高位回落約14%。原業主1996年8月以357萬元購入，帳面獲利543萬元或1.5倍。

第一城呎價按月跌一成

沙田第一城本月暫錄15宗成交，雖然成交量與上月相若，惟平均實呎則較7月下跌一成。中原分行區域營業董事黎宗文表示，屋苑最新一宗成交位於42座中層D室，實用面積304方呎，屬2房間隔，以565萬元易手，實呎18,586元，屬市價成交。原業主於2013年以310萬元購入，帳面獲利255萬元或82%。

林一鳴：二手交投持續跌勢

資深地產分析員林一鳴表示，目前未有迹象顯示政治事情可獲解決，相信二手屋苑成交量跌勢將會持續；同時，買賣雙方在議價上出現差距，有買家見社會局勢不穩，大膽還價一成以上，惟業主只願減價1%至2%，故未能促成交易，加上近日亦有新盤開價，令部分買家轉投一手市場，也是二手成交量下滑的原因。他續稱，現時整體樓價有1%至2%的跌幅，而元朗及荃灣等新界西地區則回落約4%至5%。

相關字詞﹕十大屋苑 沙田新一城 海怡半島. 新都城

上 / 下一篇新聞

銅鑼灣商場9月減租三成渡時艱 金百利帶頭 東角Laforet租戶聯署要求減租
銅鑼灣商場9月減租三成渡時艱 金百利帶頭 東角Laforet租戶聯署要求減租
Tiffany：港示威已損失６個營業日
Tiffany：港示威已損失６個營業日
港視淨虧損擴至1.55億 股價挫14%
港視淨虧損擴至1.55億 股價挫14%
工行半年多賺近5% 不良貸款率降
工行半年多賺近5% 不良貸款率降
建行：託管包商銀行順利
建行：託管包商銀行順利
港股現「終極死亡交叉」 靠貿戰消息撐起 分析：後市或再跌逾一成 期結日成交未見起色
港股現「終極死亡交叉」 靠貿戰消息撐起 分析：後市或再跌逾一成 期結日成交未見起色
中生製藥爆升一成 創1年新高
中生製藥爆升一成 創1年新高
人幣愈見偏離中間價 中央止跌「未夠力」
人幣愈見偏離中間價 中央止跌「未夠力」
中石油半年賺284億 中海油降成本見效
中石油半年賺284億 中海油降成本見效
信置全年核心盈利跌逾一成
信置全年核心盈利跌逾一成
中信中期多賺9% 澳洲礦首見盈利
中信中期多賺9% 澳洲礦首見盈利
美圖3.95億入主招聘網站 主席蔡文勝有持股 小米雷軍售股套現184萬
美圖3.95億入主招聘網站 主席蔡文勝有持股 小米雷軍售股套現184萬
上實中期息 改派城開股份
上實中期息 改派城開股份
長債息低迷 美重提發百年國債 憧憬中美重啟談判 道指早段升300點
長債息低迷 美重提發百年國債 憧憬中美重啟談判 道指早段升300點
沙特阿美傳分階段上市 避開香港倫敦
沙特阿美傳分階段上市 避開香港倫敦
韓擬加大預算防經濟滑坡
韓擬加大預算防經濟滑坡
Forever 21研申破產保護
Forever 21研申破產保護
張兆聰：海螺估值低 若中央加大基建可受惠
張兆聰：海螺估值低 若中央加大基建可受惠
力伍：一山可容二虎
力伍：一山可容二虎
技術取勝：信德集團跌勢見喘定
技術取勝：信德集團跌勢見喘定
盧駿匡：負債比率降 利佳源抗逆
盧駿匡：負債比率降 利佳源抗逆
另類「雙馬」會 不談貿易談外星人
另類「雙馬」會 不談貿易談外星人
翠華「出椒」惹人代出招 公司澄清無影射警察
翠華「出椒」惹人代出招 公司澄清無影射警察
劉思明：港股拉鋸待變 醫藥股回勇
劉思明：港股拉鋸待變 醫藥股回勇
周顯：舊派出版人喜搞中藥補品
周顯：舊派出版人喜搞中藥補品
譚新強：如亞馬遜大火都喚不醒人類團結 期望快點找到ET
譚新強：如亞馬遜大火都喚不醒人類團結 期望快點找到ET
湯文亮：指數不跌 不敢買樓？
湯文亮：指數不跌 不敢買樓？
倫敦大型重建項目 租金增幅勝市中心
倫敦大型重建項目 租金增幅勝市中心
港人須留意投資移民條件調整
港人須留意投資移民條件調整
海璇1房1490萬 連辣稅實蝕15%
海璇1房1490萬 連辣稅實蝕15%
白建時道16號近10億沽 反修例後最大宗
白建時道16號近10億沽 反修例後最大宗
房地產投資地 港跌出亞洲五大
房地產投資地 港跌出亞洲五大
峻源昨上載樓書 最快下周開價
峻源昨上載樓書 最快下周開價
華懋禮苑大廈申強拍 估值逾5.5億
華懋禮苑大廈申強拍 估值逾5.5億
智慧城市引爆電池商機 NAMI助港商搶奪頭啖湯
智慧城市引爆電池商機 NAMI助港商搶奪頭啖湯
朗陞科技：國策推動 內地需求龐大
朗陞科技：國策推動 內地需求龐大
超薄鋰電池毋須焊接 直接印軟性線路板
超薄鋰電池毋須焊接 直接印軟性線路板
阿聯酋初創發展朝氣勃勃
阿聯酋初創發展朝氣勃勃