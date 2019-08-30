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倫敦大型重建項目 租金增幅勝市中心

【明報專訊】市區重建項目漸成近年倫敦樓市的重要供應來源，其中集商住零售於一身的大規模重建項目——巴特西發電站（Battersea Power Station）是較矚目之一。項目一共有8期，首期已近售罄，現正推售第2至3A期，將提供約200伙，入場費51萬鎊（約488萬港元）。巴特西發電站發展公司行政總裁Simon Murphy表示，項目第一期不論樓價升幅和租金回報同樣理想，開售至今樓價累升逾三成，大單位表現更佳，去年租金增長更勝倫敦中心區，尤其是當蘋果公司兩年後遷入，或吸引員工租住。

巴特西發電站佔地超過800萬方呎，本身外形獨特，又曾有多部電影和劇集取景，早成市內地標之一。隨2012年被馬來西亞財團看中翻新成集商業、住宅和餐飲零售的大型綜合項目，並獲蘋果斥資80億英鎊承租當中50萬方呎樓面，租約20年，成公司於美國以外其中一個較大規模辦公室後，關注度更是有增無減。

蘋果進駐 料推升租務需求

整個項目前後共有8期，首期865伙在開售首周便售出了75%單位，創下倫敦最快賣樓紀錄，並在2017年落成，而第一期單位售價由33.8萬鎊（約323萬港元）起，惟單位已接近售罄，當中12個頂層單位（Penthhouse）中只餘下3個未售，售價介乎500萬至2000萬鎊。

項目第二、三期分別為發電站主體，以及零售酒店住宅混合項目，現尚有近200伙發售，售價由51萬鎊起，戶型由開放式、1房至3房都有。開放式單位由360方呎起，1房由500方呎起，2至3房則分別由730及1050方呎起。

至於4A期則於去年已獲建屋許可，共提供386伙單位，戶型由1至4房，並會有250伙在項目尾聲再推出，意味整個4A期或會有636伙新單位。發展商估計，餘下期數合共逾千伙都會在2022年建成，發電站主體則料2021年可望落成。而項目亦設有新地鐵站，為北行線的延長，亦估計於2021年秋季通車。

Murphy透露，項目由2013年開售以來，平均價格已升了36%，其中以大單位如3至4房戶升幅更高，平均租金回報4.3厘，去年租金增長也更勝於中心區；並且與豪宅區切爾西（Chelsea）同樣位於中心區，但僅一河之隔樓價折讓近五成。

一河之隔 樓價折讓近五成

他又相信，不論英國硬脫歐與否，也難改倫敦作為全球金融中心地位，相信未來續會吸引各地人才，意味帶來需求；而且英鎊顯著貶值，相信亦會吸引海外買家趁機入市，又透露，過去12個月巴特西發電站仍錄1.2億鎊成交。而且，該公司稱過去英國政局不明朗時，都帶來入市機會，加上市場上仍有大量需求，整體對後市仍感樂觀。港人近期對移民關注度提高，公司也表示近期來自本港查詢的確增加，但未見反映在實際成交增加。

明報記者 王俊騏 倫敦報道

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