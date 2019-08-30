湯文亮：指數不跌 不敢買樓？

6月初，雖然有反修訂《逃犯條例》示威行動，但仍然有不少人對我說，如果樓價下跌10%，他們就會飛撲入市，到了最近，我見一些物業樓價已經跌了10%，但他們仍然未有入市，我以為他們擔心局勢繼續惡化而不敢買樓，這亦是人之常情，但原來不是，他們話樓價的確到了心水價，本來可以買樓，但見到樓價指數紋風不動，反而不敢買，恐怕指數突然下跌，影響他們剛買入的樓價亦下跌，假如指數現在已經下跌了10%，一定飛撲入市。

港人有財力 樓愈跌愈多人買

我相信很多人不知道，現在買樓的人心態有變，他們不是擔心樓價繼續上升而買樓，而是希望樓價下跌可以執平貨，那些人見到樓價指數紋風不動，又點會入市買樓？我相信指數負責人是捉錯用神，認為那些準買家見到樓價在如此大風大浪之下仍然不跌，他日中美貿易戰以及《逃犯條例》修訂事件得到解決，樓價一定會飈升而入市，其實，就算事件得到解決，香港經濟以及樓市最少要兩三年才可以復元，樓價最基本要下跌20％以上，納米樓更加不止，將指數維持在現有水平是沒有用，跟隨市况調整是正確做法，而且會吸引不少人在分段時候入市，跌10%已經有人買，跌15%至20％更加多人買，以香港人現時實力，愈跌得多，愈多人買，不少人以指數作為置業明燈，因為業主減價並不能反映樓價實况，可能只是原先開價太高，所以，將指數維持不升不跌並不是明智之舉。

老實說，除了中美貿易戰之外，因《逃犯條例》引發的示威活動已經有兩個多月，指數在這期間不但沒有下跌，還要不斷破頂，除了未能吸引到那些打算執死雞的準買家外，還令到打算賣樓的人不會減價，結果是雙方大纜都扯唔埋，成交量又什麼辦法唔慘過SARS？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]