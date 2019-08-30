譚新強：如亞馬遜大火都喚不醒人類團結 期望快點找到ET

巴西亞馬遜雨林大火是一個全地球生態環境的災難。亞馬遜雨林經常被稱為「地球之肺」，負責吸收大量二氧化碳，然後循環再製造氧氣（佔全球約20%）。如這功能被大量破壞，大氣層將累積更多溫室氣體，令到全球氣候變化更加速惡化。今夏歐洲多國，又再次刷新最高溫度紀錄。

今年至今巴西的森林大火數目破紀錄，已近8萬宗，比去年大幅上升85%，從衛星照片分析，巴西近半範圍受到影響，超過250萬平方公里。金融中心聖保羅受到嚴重空氣污染影響，日間都變成黑夜。巴西約佔亞馬遜雨林盆地60%的面積，鄰近國家如玻利維亞和秘魯等的情况亦非常嚴重。

為何以多雨潮濕出名的亞馬遜雨林有那麼多大火，當然不可能全都是天然的，誰是罪魁禍首？答案很簡單，當然是人類自己，原來99%以上的火災都是當地農民和伐木者等採用所謂焚林開墾（slash and burn）方法所引起的，清除他們認為沒有商業價值的森林，改為可作耕種和畜牧用途的農地。

以發展犧牲環境 人類自己點燃雨林大火

廿一世紀初的十年，「去森林化」（deforestation）的速度本來比現在還快，但後來環保意識獲提升，稍有回落。今年急速反彈的原因，肯定是跟有「巴西特朗普」之稱的狂人新總統博索納羅（Jair Bolsonaro）上台有關。他雖沒有像特朗普般，全面否認氣候變化的存在，但他號稱以經濟發展為首要任務，錯誤以為必須為此犧牲環境，大幅削減環保局財政預算，並經常明示暗示農民可隨意非法燒毀森林，今年的非法縱火票控量反而大跌三分之二！

這愚蠢做法真的對經濟有幫助嗎？答案是沒有，令到整件事更悲哀。博索納羅上台8個月，今年巴西GDP增長不到1%，失業率仍高達12%，股市微升3%，只僅勝另類也在燃燒的香港，貨幣巴西雷亞爾（Real）兌美元更大跌了7.5%。

上周博索納羅更與正在主持G7峰會的法國總統展開隔空潑婦罵街式罵戰，博索納羅竟罵馬克龍的夫人醜陋（無辦法，年紀大，本為馬克龍的中學老師），而馬克龍當然還擊，批評博索納羅不配做巴西總統。

G7峰會加了一場氣候變化的討論，特朗普當然借故缺席，結果決定七國加起來，捐出2000萬歐元（約1.7億港元）給巴西，用來救火。這個數目，平均每國不到300萬歐元，連荷里活明星Di Caprio個人所捐的500萬美元都比不過（約3900萬港元），簡直是侮辱。所以博索納羅也說，巴西並非G7的殖民地，除非馬克龍道歉，要不然將拒絕捐款。

氣候變化影響全人類 各國必須放棄私利

這場大火，其實也應能提醒全球人類幾個非常重要的訊息。

（1）面對人類的最大挑戰，並非大家之間的膚色、語言、國家、宗教、甚至意識形態的區別，我們應該齊心合力，一齊盡力尋找解決影響全人類生死存亡的氣候變化問題。

去年我已指出過，人類千萬不要笑恐龍，他們雄霸地球近2億年。從最早的人類歷史算起至今，才勉強20萬年，看到現在中、美（加俄）的紛爭，連小小香港都弄到亂七八糟，能樂觀嗎？

（2）博索納羅與馬克龍的爭拗，正代表發展中國家與發達國家之間的矛盾。博索納羅指罵馬克龍企圖假扮站在道德高地，批評巴西不顧環保，摧毀「地球之肺」，但歐洲則早在數百年前，已幾乎全面「去森林化」，其實是在以帝國主義思維，企圖阻止巴西發展，莫非想把巴西的60%土地，保留為「國際郊野公園」（小小香港也有類似矛盾）？

發達國不能只批評 有責重新造林

欲要紓緩這個矛盾，更需全球衷誠合作，放開一己私利，尋找多種解決方法。第一，發達國家必須付上在自己境內、部分重新森林化（reforestation）責任，不可完全阻礙發展中國家的正常和合理提升生活水平的目標。發達國家亦有責任協助發展中國家提倡環保，包括提供技術支援和金錢補貼等。發展中國家本身亦應尋找更環保、減少損害環境的發展模式。除此，大家亦應加速發展低碳排放，更高效率的農業和食物生產等技術。例如牛隻排放大量甲烷（methane）（巴西是全球最大的牛肉出口國），對全球暖化的「貢獻」竟與汽車差不多！這亦是早前狂炒Beyond Meat的主因，而並非健康原因，鹽份比真正hamburger還要高。

（3） 特朗普（加英國脫歐）為全球開了多方面非常差的先例。正當最需要全球鼎力合作（global effort），同心應付氣候變化之時，特朗普竟然否認這千真萬確的現象真實性，甚至退出重要的巴黎氣候協議，竟把全球帶向逆流的「去全球化」（deglobalization）。

極端主義引向去全球化 遺忘氣候問題

全球不少缺乏獨立思想能力，被這歪理忽悠的應聲蟲，竟仍繼續推崇各種莫名其妙的極端民粹、國家、種族、意識形態主義，嚴重傷害國際和個別社會的穩定、和諧、甚至安全（當然包括香港）。他們都忘記了放棄停止或最少減慢氣候變化的大業。

原來美國一手挑起的中美貿易戰，亦是這次亞馬遜火災的重要推手。中國雖不願打，但被迫必須對美國還擊，唯有大幅減少從美國購買大豆和玉米等農作物，改從巴西入貨，大豆今年增加了30%。巴西農民為了滿足需求，決定加速縱火燒森林，增加可耕農地。

華改向巴西買大豆 貿戰成火災幕後推手

即是說貿易戰導致嚴重資源錯配和浪費，本來美國已有大量高產能農地，但因貿易戰，大豆和玉米價格暴跌，大片農田被廢棄，農民受苦，反要政府補貼。而巴西可說因此「得利」，但又犧牲了亞馬遜雨林。特朗普總統，你滿意未？

另外要澄清一件事，很多人認定中國是最不環保的國家，但這是個錯誤的觀念。中國是人口大國，總二氧化碳量確是全球第一，每年約10億公噸，比第二位的美國多近一倍。但以較公平的人均排放來看，中國人均只有約7噸，不到美國人的一半，甚至比大家以為很環保的德國和日本的約9.5噸都低。

今年對全人類來說，其實是非常值得紀念的一年。1969年7月20日，人類首次登陸月球。岩士唐（Neil Armstrong）的名言： "That's one small step for man, one giant leap for mankind"，至今仍值得思考。其實人類太空任務（manned space mission），非常無聊，毫無科學價值，且勞民傷財。但從人類發展史上來看，意義當然非常重大，既證明牛頓定律的偉大（用不上相對論），亦是頂尖火箭工程學的體現。加上當年Apollo 11的電腦計算能力，比現在一個電飯煲還要少很多，更證明當年用人手加slide rule計算的數學家和工程師有多厲害。

往月球途中，Apollo太空人回頭看，形容地球為一粒「Blue Marble」（藍色波子），非常漂亮，但也如琉璃波子一樣脆弱，容易受到傷害。不知道是否仍看到萬里長城，但肯定看不到世人的紛爭，只見到一個渺小的星球。

懷疑登月造假相信地平說 人類似乎退化

50年後的今天，非常悲哀，人類似乎在退化，特朗普不相信氣候變化，亦有不少人仍懷疑連登陸月球都是假新聞（fake news），整個過程都是在電視台的片廠內拍的！但這也不以為奇，有些NBA球星（如Kyrie Irving）甚至相信地球是平的！如真的回到伽利略前的思想，全球化（globalization）真的沒意義，因為根本不相信地球是一個圓形的球！

如果氣候變化都喚醒不了人類團結起來，對付這共同挑戰，那麼最後方法可能是盡快尋找到外星人（Extraterrestrial, ET）。過去30多年，加州的SETI Institute（Search for Extraterrestrial Intelligence）一直致力監察外太空電磁波輻射，分析大量數據，企圖發現智慧生物的存在。最新的是用微軟共同創始人、已去世的艾倫（Paul Allen）捐款研發的Allen Telescope Array（ATA），但可惜至今仍未有發現。

二戰後，被稱為「原子彈設計師」（architect of the atomic bomb）的Enrico Fermi對ET問題產生興趣。只一個銀河系，已估計有2000至4000億顆恒星，星球數量更應此數之十倍以上，那麼有其他高智慧生物的概率應近100%。但為何我們仍未接觸到？此疑惑被命名為Fermi Paradox。

人類以外高智慧生物存在機率近100%

1960年代的一位太空物理學家Frank Drake，更訂下一條Drake Equation，包含多個因素，如恆星的形成率，擁有星球環繞的恒星比例，可支持生命的星球比例，可支持發展智慧生命的比例，之中又懂得發射訊息的比例，和這些智慧文化發射訊息的時間長短等。總結下來，估計銀河系內人類有可能接觸到的高智慧ET文化，數量約在1千至1億個之間。最新的近代估計約為1500萬個，但準確性很低，上落差可以是100倍。

但如何計算，答案都不是零，為甚麼仍未找到呢？很多不同想像出來答案，我認為最有可能的有4個：

（1）原來人類文化真的是獨一無二，或最少遠比Drake equation的估計少，因為某些假設是錯的。如果we are really alone！我們更應拋開分歧，好好地一齊珍惜我們的地球！

（2）宇宙很大，我們尋找的時間仍不夠長，技術亦仍有不足，尋找的方法仍未正確。如果是這樣，人類也應充力合作，一齊努力尋找我們的天際ET鄰居。

（3）原來所謂高智慧文化，都有快速自我毀滅的傾向，所以留下來能探測到的痕迹未必很多，不容易發現到。如果這是真的，人類更應自我警惕。

（4）有人認為ET文化和智慧可能遠高於人類，差距可能比我們人類跟昆蟲更大。他們眼中的人類，只是一堆只懂經常自己打自己的「低等生物」，甚至類似傳染病的病毒。所以當然避之則吉，不會現身。

（中環資產持有微軟的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]