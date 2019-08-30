周顯：舊派出版人喜搞中藥補品

話說其註腳幾乎全都是全球各大交易所的研究報告，學者在學術期刊如《Journal of Corporate Finance》、《Columbia Law Review》、《Journal of Accounting and Economics》之類發表的論文，以及專業名詞解釋，只有其33和34，卻是周顯大師寫的《財技密碼》下冊。

我看到了，忍不住大笑，同朋友說：「這又一次證明了看周顯大師的書令你腦活腎通，事業成功。」這究竟和腎有什麼關係，作者也不明，只是順手寫了出來。這是當年壯陽補品碧玉珠的廣告，我小時候看了，一直記着到如今。

出版界奇才 羅斌擅發掘作家

碧玉珠的出品人是羅斌，不知為什麼，那時的出版人很喜歡搞中藥補品。他是，和查良鏞不同，他不懂寫作，卻發掘了很多作家，出版過《藍皮書》、《新知》、《武俠世界》等暢銷刊物，也拍過很多賣座電影，如《六指琴魔》、《雪花神劍》（其實是把臥龍生的《絳雪玄霜》改了名字，連男女主角的名字也改了名，小說共42集，後18集由倪匡冒名續寫），但最賺錢的，當然是《新報》。

他的公司在上世紀1980年代上市，先是賣了給郭應泉，後來郭又賣了給英皇，也即是今日的國際商業結算（0147）。我和郭應泉是好朋友，至今還不時在街上碰到他，站在街上吹幾分鐘水。

[周顯 投資二三事]