劉思明：港股拉鋸待變 醫藥股回勇

資金無懼高追 港股形勢不太差

大部分行業的表現牛皮，變幅（升或跌）小於1%。本報數據庫追蹤的30個行業，升跌約各佔一半，周三淡市呈強勢的汽車股，昨天回吐近2%；其次內房、零售及教育、原材料跌約1%。反過來，周三急回的醫藥保健反彈逾2%，跑贏一眾行業，但行業只有六成股份上升。

醫藥股中生製藥（1177）低吸機會一瞬即逝，先跌後回升，收市倒升一成，再創新高；康哲（0867）、石藥（1093）升幅亦較大。此外，醫療器材股威高股份（1066）亦創新高，高收8元初步向上突破（詳看《技術取勝》）。事實上，恒指月中反彈後高位回落，以至近日喘定，每日都有十數隻股份創52周新高（圖），資金無懼高追，港股形勢並不是太差。

首都機場待突破7元阻力

首都機場（0694）上周升穿50天線後整固；公司昨天公布中期業績，可以留意。公司非航空性業務表現強勁，上半年收入按年增長24.8%達33.4億元人民幣，超越航空業務收入約20.3億元人幣。

早前高盛發表報告看好首都機場，認為市場忽略了崛起免稅業務收入，預期2號航站開設8間新店及翻新3號航站零售店，有助未來1至2年旅客的消費提高，並調高2019至21年盈利預測4%至13%，目標價由7.5元上調至8.1元，評級由中性升至買入。不過，首都機場月中創多年新低有因，北京大興國際機場預計今年9月啟用，料將造成分流，影響其吞吐量，因此只宜小注博反彈。

走勢上，首都機場月中低位回升，上周升穿6.4元阻力，向上7元阻力有待突破，升破將有機會挑戰7.5元；回調宜守於6.4元。

[劉思明 數據尋寶]