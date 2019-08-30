張兆聰：海螺估值低 若中央加大基建可受惠

商務部指正與美方討論中方經貿團隊下月赴美磋商的問題，強調中國的反制手段充足，又認為應該討論的問題，是美國取消對5500億美元中國商品進一步加徵關稅，防止貿易戰繼續升級，中方正就此與美國嚴正交涉，而中國暫時未有提出相應的反制措施。至於被問到中方早前是否致電美方要求重新談判，高峰未有像外交部般表示不知道來揶揄特朗普說謊，只是說雙方經貿團隊一直保持有效溝通，給予對方一個下台階。

美國國債趁整固時逢低收集

隨着中方釋出善意，估計特朗普也暫時不會再胡鬧，歷時一周的Twitter鬧劇應暫告一段落。在中國商務部發言前，美股三大主要指數均走出三底不破的形態，若美方宣布推遲加徵關稅，相信全球市况有力進一步反彈。在美股三底不破的同時，美國長債息率也出現小雙底。財政部長梅努欽表示正積極研究發行超長期國債，市場預期長期債券供應增加，債息也出現反彈。暫時設局是股市回穩嘗試反彈，債市超買下則要調整，但美國發行超長期國債根本無法阻止債息進一步走低，事關市場愈來愈相信經濟放緩或衰退已無可避免，收益率仍為正數的美國國債依然會受到追捧，筆者的看法仍是趁整固時便逢低收集。

市况方面，突然出手回購的騰訊（0700）股價全日偏弱，午後才跟隨大市回升，8月份股價沿着保歷加通道向下，短線博反彈無妨，但筆者認為並不值博。反而友邦（1299）股價有點起色，如筆者所言在75元有不俗支持，昨日升1.7％領導大市回穩，是優於騰訊、匯控（0005）等的選擇。

落後板塊輪流炒 冷吼增長水泥股

行業方面，強勢的仍是同一批，不再詳述，落後的則可看看水泥股。水泥股上半年業績維持較快增長，海螺純利升18％至152億元，中國建材（3323）更升逾50％。水泥企業一直透過區域合作控制供應，除非需求下滑速度太快，否則水泥價格、產銷量可維持穩中有升，這也是過去2年至3年的寫照。

由於固投、基建、房地產被市場看淡，認為經過多年高速發展後，進一步增長空間極為有限，水泥股整體估值也不斷下移。但以龍頭海螺為例，預測市盈率僅為7倍，並且提供逾5厘股息率，即使是當作不會成長的企業，也是一個吸引的估值。退一步看，海螺在多個海外市場已經或將會設立生產線，如印尼、老撾、柬埔寨等，都是很有潛力的地區，可以支持中長線整體盈利維持低至中單位數增長。在當前落後板塊輪流炒上的趨勢下，低估值、業績仍有增長的水泥股是可冷吼的對象。

[張兆聰 還看今朝]