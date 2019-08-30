盧駿匡：負債比率降 利佳源抗逆

近月香港受到中美貿易戰及本地政局不穩的影響下，投資者對後市抱審慎態度，而樓市亦轉趨淡靜。不過市場對於「磚頭」始終有一定需求，因此新盤在貼近市價開售的情况下，仍能吸引不少資金入市。佳源國際（2768）旗下的屯門「龍牀盤」菁雋於7月初減價重推，其中入場單位為最細的128方呎開放式戶，折實售價173萬元，呎價約13,577元。由於入場費低，最終超額認購近34倍。對發展商而言，將有助提升現金流。

佳源國際公布截至今年6月底止中期業績，營業額53.04億元人民幣，按年升20.2%；毛利增約27.1%，毛利率為34.7%；純利較2018年同期增加13.6%，淨資本負債比率由2018年12月31日的159.3%顯著下降至2019年6月30日的107.6%。核心淨利潤較2018年同期增加22.7%。

恒指短期重要支持 25249點

在負債比率下降及現金流增強的情况下，將有利面對充滿挑戰的市場。惟中美貿易戰持續升溫，料人民幣將有機會進一步下試低位，對內房板塊會有一定影響。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

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[盧駿匡 圖金術]