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經濟
2019年8月30日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
銅鑼灣商場9月減租三成渡時艱 金百利帶頭 東角Laforet租戶聯署要求減租
Tiffany：港示威已損失６個營業日
港視淨虧損擴至1.55億 股價挫14%
工行半年多賺近5% 不良貸款率降
建行：託管包商銀行順利
港股現「終極死亡交叉」 靠貿戰消息撐起 分析：後市或再跌逾一成 期結日成交未見起色
中生製藥爆升一成 創1年新高
人幣愈見偏離中間價 中央止跌「未夠力」
中石油半年賺284億 中海油降成本見效
信置全年核心盈利跌逾一成
中信中期多賺9% 澳洲礦首見盈利
美圖3.95億入主招聘網站 主席蔡文勝有持股 小米雷軍售股套現184萬
上實中期息 改派城開股份
長債息低迷 美重提發百年國債 憧憬中美重啟談判 道指早段升300點
沙特阿美傳分階段上市 避開香港倫敦
韓擬加大預算防經濟滑坡
Forever 21研申破產保護
張兆聰：海螺估值低 若中央加大基建可受惠
力伍：一山可容二虎
技術取勝：信德集團跌勢見喘定
盧駿匡：負債比率降 利佳源抗逆
另類「雙馬」會 不談貿易談外星人
翠華「出椒」惹人代出招 公司澄清無影射警察
劉思明：港股拉鋸待變 醫藥股回勇
周顯：舊派出版人喜搞中藥補品
譚新強：如亞馬遜大火都喚不醒人類團結 期望快點找到ET
湯文亮：指數不跌 不敢買樓？
倫敦大型重建項目 租金增幅勝市中心
港人須留意投資移民條件調整
十大屋苑本月成交跌穿百宗 今年首見 海怡半島平均呎價按月跌11％最勁
海璇1房1490萬 連辣稅實蝕15%
白建時道16號近10億沽 反修例後最大宗
房地產投資地 港跌出亞洲五大
峻源昨上載樓書 最快下周開價
華懋禮苑大廈申強拍 估值逾5.5億
智慧城市引爆電池商機 NAMI助港商搶奪頭啖湯
朗陞科技：國策推動 內地需求龐大
超薄鋰電池毋須焊接 直接印軟性線路板
阿聯酋初創發展朝氣勃勃
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技術取勝：信德集團跌勢見喘定
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【明報專訊】威高股份中線上試8.5元（圖）
新華保險首個支持30元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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