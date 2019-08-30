深圳在「先行先試」的40年間創造了舉世矚目的「深圳速度」。2018年GDP突破2.4萬億元，首次超越一河之隔的香港，位居內地四大一線城市第三，從一個簡單的來料加工基地逐步發展成為全國的科技創新中心。

本月18日，中央頒布政策支持深圳建設先行示範區，設了5個戰略目標：高品質發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸福標桿、可持續發展先鋒。依據規劃藍圖，深圳到2025年建成現代化國際化創新型城市，2035年建成具有全球影響力的創新創業創意之都，到本世紀中葉建成競爭力、創新力、影響力卓著的全球標桿城市。

國家市場龐大 港深可共贏

在中銀國際首席策略分析師胡文洲看來，在當前中美貿易摩擦加劇和地緣政治風險上升的背景下，中央將深圳建成為全球城市的政策具有重大意義。建設「先行示範區」，意味深圳會提出一些大膽革新的新政策，將來推行成功，便可逐步在其他城市複製。首先筆者認為中國政府藉此向外界傳遞明確資訊，中國對外開放政策不會如特朗普對待中美貿易談判一樣出爾反爾、搖擺不定，而是堅定不移繼續擴大對外開放。

如何理解「全球城市」？深圳綜合開發研究院常務副院長郭萬達認為，「全球城市」吞吐全球的人才、資金和資訊，在國際金融、科技、文化等領域有着廣泛的話語權。如同英國脫歐可能會導致倫敦金融中心旁落法蘭克福，鑑於目前香港局勢，網上有解讀為中央意圖以深圳取代香港。因為香港擁有深圳無法比擬的一個優勢，即香港是國際金融中心，資金自由流動、自由兌換。當未來深圳也可以試行人民幣國際化，人民幣在深圳也能自由兌換，對香港確實是一個不小的挑戰。

不過對「以深圳取代香港」的說法，筆者認為是誇大其詞，杞人憂天，因為香港和深圳都是祖國的孩子，手心手背都是肉；而且背靠內地龐大市場，一山容二虎，還是後浪把前浪拍在沙灘上，那就要看兩者的造化，讓時間來驗證。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]