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長債息低迷 美重提發百年國債 憧憬中美重啟談判 道指早段升300點

【明報專訊】美股昨晚開市做好，中國商務部昨日稱中美經貿團隊一直保持有效溝通，美國總統特朗普昨晚形容中美雙方會在另一層次展開談判。道指開市升300點。但美國債息持續出現倒掛，長債息低迷，促使美國政府考慮發行100年期債券。美國財長梅努欽周三表示，政府正「非常認真地考慮」發行超長期美國債券。

梅努欽表示，官員在當日較早時召開會議，檢視長期借款的可能。他說，「如果條件合適，我預計我們會利用長期借款並付諸行動。」他重申，現時談討論結果是言之尚早，但他們正在積極地審視。

奧地利兩年前發百年債 累升1倍

曾經發行過100年期債券的國家不多，最近一次是奧地利，該國在2017年發行首批百年債，中標利率為2.1厘，兩年以來債價累升一倍。在今年6月該國發行第二批百年債券，年利率僅1.171厘，仍然獲得超購。

現時美國最長年期的債券為30年，發行50年甚至100年期債券的想法最早可追溯至2007年，梅努欽在2017年上任後亦有重提此事，但由於市場興趣一直不大，所以沒有實行。直至最近，發行長期債券的計劃再被拿出來檢視。彭博社指出，如今創紀錄的低利率是重新審視該提案的適當時機，在利率下降的情况下，發行超長期債券可令養老基金享受較高回報。

資金憧憬聯儲局降短息 追買長債

30年期美國國債利率最近首次跌至2厘以下，並且周三繼續下跌至紀錄低位1.9厘，昨日下午一度回升至2厘，至昨晚報1.95厘（圖1）。2年期及10年期債息近日持續倒掛，自周一起10年期債息一度低於2年期，最多曾相差0.05厘（圖2）。梅努欽則強調政府再次研究發行長期債券與國債利率下行有關，他並認為孳息曲線不能預測經濟衰退。他指出，市場認為美聯儲會降低短期利率，因而買入長期債券，導致曲線趨平或倒掛，市場調整的速度快過美聯儲。

道指昨晚重上26,000點水平，外媒報道，中國商務部表示不會在短期內報復美國，刺激道指開市升逾300點，納指升1％，重上7900點水平，標普500指數亦升近1％，歐洲三大股市均升逾1％。

美次季GDP修正至2％ 符預期

第二季美國經濟增長的修正值為2％，較2.1％的初值低，但符預期。第二季個人消費開支增長向上修正至4.7％，高於預期的4.3％，是2014年底以來最大增幅。但企業固定投資向下修訂至跌1.1％，原先為跌0.8％。上周初領失業救濟人數增加121.5萬，與預期一樣。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕特朗普 美股 道指 債息倒掛 百年債券 梅努欽 中美貿易戰

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