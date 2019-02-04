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美圖3.95億入主招聘網站 主席蔡文勝有持股 小米雷軍售股套現184萬

【明報專訊】美圖公司（1357）自出售手機業務後，加碼發展輕資產運營，前日深夜宣布以總代價3.95億元收購內地招聘網站「大街網」約57.09％實際股權，當中3.43億元以配發股份方式支付，餘下約5252.97萬元將以現金償付。值得留意是，蔡文勝與其女兒蔡舒婷均有投資大街網，但未有售股套現，兩人在大街網持股量約6.11%，小米（1810）董事長雷軍亦是大街網投資者之一，今次售股套現約183.70萬元。

明報記者 李哲毅

美圖昨日無升跌，收報1.98元。今次交易中，美圖會發行8573.91萬股，每股配售價為4元，較昨日收市價高出逾一倍。大街網曾在2017年6月進行D輪融資，估值約5.2億元（人民幣，下同），其後在去年2月進行E輪融資，估值約6億元，以今次交易作價推算，現時大街網估值約6.92億元。去年稅前虧損約2687.79萬元，而2017年年稅前虧損約8667.54萬元，截至去年底，其綜合負債淨額約6718.89元。

大街網去年稅前虧損2688萬

美圖指出，美圖應用80％以上的用戶年齡在35歲以下，集團希望將大街網的社交平台作為一項增值服務提供予其更大的用戶群，從而增加用戶的參與度和黏性，今次交易旨在加速壯大大街網，通過個人及組織訂閱及定向廣告創造新的商業化機遇。

大街網：融合美圖 共同提升商業變現能力

大街網指出，公司會進一步融合美圖的社交戰略，為美圖用戶提供社交化求職，職業培訓等增值服務，共同提升商業變現能力。今年初美圖曾計劃以配股方式收購樂遊（1089）旗下Dreamscape Horizo​​n的31％股份，涉資26.87億元，但最終遭七成股東否決，而今次交易毋須經過股東特別大會，交易難度大減，但交易仍需待聯交所上市委員會批准。

有內媒指出，程昱已辭任美圖首席運營官一職，加盟蘋果中國，而大街網內部信指，創始人王秀娟會繼續管理大街網，公司會繼續獨立運作。王秀娟將出任美圖首席運營官，向美圖公司首席執行官吳欣鴻匯報。王秀娟曾任職內地校友錄網站ChinaRen、網絡遊戲研發商和運營商空中網及校園社交平台人人網。

內媒：美圖前首席運營官過檔蘋果中國

美圖去年斬纜手機業務，收入表現不如以前，今年上半年收入4.64億元，按年減少4.7％，虧損3.71億元，較去年同期的虧損1.3億元幅度擴大。當時首席財務官顏勁良已表明，集團今年底仍然會出現虧損，但虧損幅度會明顯收窄，短期內未有融資計劃。

相關字詞﹕蔡舒婷 蔡文勝 社交平台 美圖 招聘 雷軍

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