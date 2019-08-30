中信中期多賺9% 澳洲礦首見盈利

金融板塊純利增5%

中信股份昨日收報9.26元，升1.87%。期內收入2771.76億元，升7.3%。各業務表現上，受惠中信銀行資產顯著增長，金融板塊錄得純利255億元，按年增5%；非金融板塊方面，製造業務純利升46%至35億元，當中的中信泰富特鋼，盈利上升61%；由於鐵礦石價格走強以及持續的降本增效，中信澳礦首次見盈利，推動資源能源業務利潤上升64%至21億元。

報告特別提及本港政局

作為紅籌國企，中信股份董事長常振明在中期業績報告中特別提及本港形勢。他指出，「中信進入香港發展已逾卅載，香港是中信的家」。稱最近兩個多月香港的局勢引起各界普遍關注，他對此深感憂慮和痛心。

常振明表示，法治是香港社會的核心價值，堅持「一國兩制」的基本原則是香港保持繁榮穩定的重要基石。他希望香港能夠回歸平靜，希望大家求同存異、團結一致，守護香港這個讓大家引以為傲的東方之珠。