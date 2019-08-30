信置全年核心盈利跌逾一成

末期息增至0.41元

信置展望指，香港經濟自6月以來面對內部及外圍問題挑戰。過去兩個月，企業、旅遊業和零售業受到集會影響，他們誠盼紛爭可盡快解決，社會能恢復和諧平靜。信置、其母公司尖沙嘴置業（0247）及同系公司信和酒店（1221），均表示對香港的穩健基礎和復原力充滿信心，管理層密切留意情況，並採取必要和適當措施。

期內信置入帳的售樓收入只有29.87億元，按年大減66.41%；在推出銷售凱滙、逸瓏灣8及一號九龍道方面，錄得應佔224億元的物業銷售待入帳。集團在中、港、星及澳洲的土地儲備達2210萬平方呎。淨租金收益則按年上升3.1%至36.875億元，整體出租率與去年度一樣，維持在96%，旗下5間酒店則業務表現平穩。

因旗下信置盈利大減，母公司尖置全年核心盈利按年減少11.42%至25.09億元；純利則大減49.31%至37.15億元。每股末期息為0.41元，按年增加2.5%。信和酒店純利按年增長0.6%至1.96億元，每股末期息為0.05元，與去年持平。

酒店房價入住率看跌

集團表示，香港旅遊業自今年6月以來一直面對挑戰，香港企業和酒店業受到集會影響，酒店業預計下半年的入住率和房價將下降。