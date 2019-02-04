中石油半年賺284億 中海油降成本見效

回應貿戰 中石油：LNG來源分散

集團上半年資本開支893.54億元，按年增加12.5%；佔全年預測資本開支3006億元的27.9%。原油產量4.52億桶，按年長3.2％；可銷售天然氣產量1.96萬億立方英呎，按年增9.7％。油氣當量產量7.79億桶，按年增5.9％。上半年平均原油價格每桶62.85美元，按年下降4.5%。

就中美貿易摩擦，總裁侯啟軍表示，集團與美國有油氣貿易往來，不過當地無大型投資項目，未來亦會繼續與美國公司合作，實現互利共贏。他又指出，如沒出現貿易戰，相信進口美國LNG是重大增長點，而現時中石油在進口LNG方面採取多元化，不僅從美國進口，也來自卡塔爾、澳洲，加拿大和非洲，且未來將會有超過40個國家具備出口LNG的條件，故貿易戰對中石油進口LNG的影響亦有限。

中海油純利增19%至303億

中海油（0883）半年純利則按年增18.75%至302.53億元，收入1088.8億元，按年升3.06%。派中期息0.33元，按年增10%。集團昨日收報11.1港元，升0.54%。

期內油氣當量按年增2.1%至2.43億桶，每桶原油價格降4.1%至64.6美元。值得注意是，上半年中海油的桶油主要成本下降至低於30美元水平，每桶成本僅28.99美元。總裁徐可強直言，油價控制不了，所以中海油會專注於成本管控，這亦是應對油價波動的最好策略。

中海油本月初收購煤層氣公司中聯，徐可強直言收購中聯有助中海油開發陸上業務；他又透露，一個位於江蘇的海上風電項目已開工，預計明年投產，但強調發展海上風電仍是探索階段。