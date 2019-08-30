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中生製藥爆升一成 創1年新高

【明報專訊】千億元大型醫藥股近期呈現隔天炒升，周三公布業績的中國生物製藥（1177），昨日罕見最多大升10.93%，收市時升幅雖然收窄至9.79%，但是股價仍然創11.66元一年高位。除了中生製藥之外，其他大型藥業股石藥（1093）亦同樣呈現隔天炒高的情况，該股昨日亦升3.87%至16.1元。

大型藥股隔天炒高 石藥再升4%

中國生物製藥在周三公布6月底止中期業績，期內股東應佔溢利按年增長5.8%至14.44億元。扣除新增無形資產攤銷費用及金融資產的公允價值變化後，基本溢利約16.74億元，按年增長20.5%。每股派第二季度股息2仙，與去年同期一樣。

中生製藥執行董事及副總裁謝炘昨日表示，由於集團在腫瘤科醫藥的研發佔比逾四成，比目前整體銷售佔比20.5%為高，加上腫瘤科藥很多項目均為大項目、創新藥及PD-1產品，相信未來發展更快。他不排除腫瘤科醫藥產品最終在今、明年起，超逾集團原有銷售比重最大的肝病用藥。

肝病用藥此前面對降價問題，致上半年收入按年下跌1.4%。至於在研發佔銷售比重方面，全年計未必企於13%水平。基於市場內有較多創新藥的公司出現，他們更會從中物色併購具備獨家品種產品的機會。雖然該集團手上有數億元金融資產投資，然而他說，該等投資均為香港大型上市公司股份，過去幾年都有增值，就算近期市况波動，暫未受太受影響。

相關字詞﹕石藥 謝炘 中國生物製藥

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