港股現「終極死亡交叉」 靠貿戰消息撐起 分析：後市或再跌逾一成 期結日成交未見起色

明報記者 廖毅然

期指結算日早上，恒指曾經低見25,372點，最多跌243點，但午後約3時，中國商務部發言人高峰指，中美雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，刺激歐洲股市初段做好，恒指亦因而倒升，收市報25,703點，升88點。國指收報9992點，升11點。

商務部稱中美保持溝通

但倒升無阻50天線（27,426點）跌穿250天線（27,433點），形成終極死亡交叉，是去年7月底以來再現。當時恒指再跌14%，至10月才見底。再上一次是2015年8月，至半年後，即翌年2月恒指才見底，期間累跌13%（見圖）。不過，港股並非每次都遇上死亡交叉都會大跌，2012年至2014年港股載浮載沉，期間3次造出死亡交叉，但其後港股都是上升，50天線在2至3個月後重新升穿250天線。

分析：本地中資股皆積弱

富昌證券聯席董事譚朗蔚指出，對上兩次恒指遇上死亡交叉都跌逾一成，今次最少會下試去年低位24,540點，因為無論本地股抑或中資金融及內房股都積弱，港股中長線都不樂觀，但會否有導火線促使港股再大跌一成，還看美股及內地A股，現階段兩者都撐得住，如果兩者都大跌，港股才會受拖累。

三大重磅股尾市齊反彈

昨日恒指倒升全靠三大重磅股，匯控（0005）及騰訊（0700）在尾市反彈，分別升0.2%及0.4%。友邦（1299）尾市升幅擴大，全日升1.7%。本地地產股及房託續疲弱，績差的蒙牛（2319）昨跌5.8%，是表現最差的恒指成分股。受業績影響的還有內險股，新華保險（1336）及中國太平（0966）績後均被大行唱淡，昨日分別跌6.1%及4.8%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，雖然期結日已過，但淡友仍然主導大市，况且在消息層面上，做淡的投資者較為佔優，他認為26,000點是好淡分水嶺，短期內恒指仍會在弱勢整固。