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工行半年多賺近5% 不良貸款率降

【明報專訊】工商銀行（1398）昨收市後公布上半年業績，純利上升4.66%至1679.31億元（人民幣‧下同），略好過市場預期，不派中期息。央行放寬流動性令息率下降，該行上半年淨息差仍大致保持平穩，市場關注本月開始實施的貸款市場報價機制（LPR），或降低貸款利息影響銀行淨息差，工行行長谷澍在業績會表示，工行利息按風險原則定價，LPR改制對淨利息影響有限。

行長：LPR改制對淨利息影響有限

工商銀行上半年淨息差報2.29厘，比去年底跌0.01厘，第二季比第一季略降0.02厘。淨利息收入按年上升7.81%，至2993.01億元。谷澍指出，該行在2013年設立LPR時已參與報價，今年上半年已有48%新增貸款是基於LPR報價。人行亦已表明，個人按揭的利率不會因此LPR改制下跌。

谷澍又表示，工行按風險原則為利息定價。貸款方面，該行判斷利率下行時增加中長期的資金運用，而該行亦會拓寬客戶基礎增加低成本資金，上半年客戶存款增長1.7萬億元為全國最多，同時保持較低的1.57厘付息率，因此工行受LPR的影響會比同業為低。

上半年工行貸款餘額增長5.5%，谷澍表示，下半年面臨貿易戰等不確定因素增加，經濟面臨下行壓力，預期全年貸款量比去年會平穩有序，保持適度增長，並控制信貸風險。

工行上半年淨手續費收入按年上升11.66%，至885.01億元。資產質素方面，不良貸款率比去年底下降0.04個百分點，至1.48%，不良貸款為2400.86億元，增加50.02億元。上半年資產減值損失按年增18.84%，至991.8億元，但單計第二季撥備減少0.71%至409億元，比首季撥備按年增長37.9%至582.74億元大減，該行撥備前利潤按年升9.92%。

分析：下半年流動性續放寬 息差受壓

康證投資研究部董事李聲揚指出，相對純利增長，市場較關注息差和貸款質素。工行第二季息差平穩，是不錯的業績，不過下半年流動性繼續放寬令利率下行，息差會繼續受壓。

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