港視淨虧損擴至1.55億 股價挫14%

實體店目標120降至65間

港視昨日中午公布業績，股價受業績拖累，收市急跌14.1%，報3.71元，全日成交7890萬元。公司年初訂下全年GMV及O2O店目標為32億元及120間，今次下調GMV目標14%，以及減慢O2O店的開店步伐，王維基強調，目標較去年仍有增長，不過因應香港內部事務，以及中美貿易戰影響日漸浮現，令公司下調目標。

他指出，任何政治事件都一定影響經濟，惟公司多為民生類消費，令影響相對較細，公司至今已開設有60間O2O店，未見減租情况，放慢O2O店的擴張步伐是看到現時的不穩定因素，消費意欲未有以往暢旺，希望保留實力。

他又強調，港視7月、8月GMV仍有增長，分別為2.27億及2.3億元，只是升幅有所放緩。

「唔好話我哋發災難財」

王維基表示，不論是社會事件與否，消費者都「少咗落街」，生意增長動力來自顧客人數及購買次數增加，不認為增加與網民杯葛同業「士多」有關，因HKTVmall有三分之二交易額來自電器及化妝品等商品，士多並無出售相關產品。

被問到有言論指港視是唯一的「示威受惠股」，王維基直指「唔好話我哋發呢啲災難財」，事件令大家都不開心，不過「都係要買米、出前一丁」，公司會以更好的服務取得生意增長。他又笑言，近日的「VIP日」次數增加，是希望「唔開心嘅日子畀啲開心大家」。

HKTVmall由今年初開始出售保險產品，分別與蘇黎世保險及富衛香港合作，王維基預告，未來會再與1家保險公司合作，期望在年底前可出售所有市面上投資類以外的保險。另外，公司位於屯門的物流中心於7月開始運作，王維基表示，現有的4個物流中心可覆蓋全港各個地區，暫無計劃再興建新物流中心。