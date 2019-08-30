經濟
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Tiffany：港示威已損失６個營業日

【明報專訊】知名珠寶品牌Tiffany＆Co.周三公布今年7月底止第二財季業績，收入按年倒退2.7%至10.48億美元，純利按年跌5.8%至1.36億美元，集團暫時仍維持全年收入及純利指引不變，即收入單位數增長及每股盈利低至中單位數增長，不過就警告一旦香港示威運動持續，將衝擊全年收入。

集團指出，由於訪美遊客數量持續減少，影響次季銷售額下降，近期香港示威活動料對公司帶來新的壓力。現時香港是Tiffany繼美國、日本及中國大陸之後第四大市場，佔收入約中單位數比例，集團在港共有10間分店，其行政總裁Alessandro Bogliolo指出，由於本港示威活動持續，分店在次季損失約6個營業日，雖然集團希望可迅速及和平解決事件，但事件明顯對業務造成打擊。

港為公司第四大市場

集團財務總監Mark Erceg預計，如果香港情况持續或者進一步惡化，公司全年盈利水平會降到預期範圍下限。

中國收入仍雙位數增 港增長放緩

Erceg提到，如果來自香港的銷售額下降20%，將拖累總銷售增長率下跌1個百分點，如果下降40%，會拖累總銷售增長率下跌2個百分點。集團次季及上半年於亞太區的收入均跌1%，分別為2.98億美元及6.22億美元，不過中國地區收入仍有雙位數字增長，香港地區增長則有所放緩。

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