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銅鑼灣商場9月減租三成渡時艱 金百利帶頭 東角Laforet租戶聯署要求減租

【明報專訊】本港示威活動持續近3個月，零售大吹逆風，據本報取得的文件顯示，永寧地產旗下的銅鑼灣金百利商場主動向租戶提出減免9月份租金三成，與租戶共渡時艱。一門之隔的東角Laforet，亦有十數商戶在8月初主動向業主、打響「反送中」頭炮的華置大股東劉鑾雄（大劉）發出聯署信件要求減租，惟據稱未獲接納。該場商戶明言生意已大挫近七成，在旅客「失蹤」、本地消費急降下，望業主能減租至少五成，助渡過難關。

明報記者 方楚茵

本報記者昨日到港島零售黃金地段的銅鑼灣一帶觀察，商場人流明顯減少，不少商戶均貼上大減價、多折扣招徠。當中東角Laforet兩層共有約14個吉舖，當中部分擺放商戶宣傳品，部分商戶更於櫥窗貼上「要求減租」字條。商戶李小姐指出，由於生意受到示威影響數月，早前得知隔鄰金百利租戶獲得業主主動減租，上周已連同其他租戶發起聯署要求業主減租，但分別獲得考慮中及不會考慮，認為業主正採「拖字訣」。

東角Laforet要求勿貼「要求減租」

李小姐與部分商戶已於該場開店多年，以往面對多次社會事件、金融危機均因「一舖難求」而無提出減租要求。但今次業主除了無回應，亦要求不要張貼「要求減租」字條，不過她表示業主無回應，她無計可施但亦不害怕秋後算帳。

近月才續租兩年的李小姐稱「唔知點做，唔敢諗，每個月要嘔幾萬元租」，續租時被加租數千元。她指近月生意至少跌逾三成，每逢示威商場都落閘，加上旅客銳減，就算「主動對外宣傳香港非常安全，旅客亦不會信」、「香港人都唔敢出街」，受社會氣氛影響消費者絕迹商場。她表示，希望減租能「減七成最好，但五成都係安慰獎」，「商場無咩做到，除了減租」，若再不獲回應不排除「拖租」或參與商場罷工手段。

另一商戶陳小姐稱，今次情况「恐怖過SARS、佔中、金融風暴」，因為SARS時市民仍如常生活，但今次其他國家對香港發旅遊警示，旅客消失加上「示威無論贊成、反對，大家都無心情行街」。「今次真的很吃力才主動要求減租，希望業主減租半年，事件不好拖至聖誕、新年，業主高抬貴手關心我哋。」

金百利租戶：政府應幫交租

金百利以往有商舖長期空置，但陳小姐指近期情况更差，業主為「好睇」而主動提出將空置舖位免費借出予他們放宣傳品，但「根本無人，已主動找客，生意仍跌近七成至八成」。她指全無受惠政府近期推出措施，「若業主不肯減租，政府應該幫我哋交」。至於獲減租的金百利商場租戶何先生表示，相信減租與早前有商戶「求救」有關，業主原提出減免數千元冷氣及管理費，但對比每次示威落閘無法營業只是「聊勝於無」，若事件未能落幕，希望9月能再獲業主提出更多措施協助渡過難關。

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