旺角劏房 180呎月租9500元

明報記者 張允亭

位於旺角黑布街的利豐大廈，樓高11層，雖然樓齡超過58年，但大廈已於2015年初完成大維修，各類喉管更換妥當，外牆及公用地方亦已翻新，大堂光猛整潔，設有升降機。今次介紹的劏房位於低層，未分間前的單位實用面積約800方呎，其後一開五，分5間大小不同的套房。單位內部裝修簇新，留有一條窄長的走廊，其中一個位於走廊盡頭的劏房，實用面積約180方呎，屬1房1廳間隔，以月租9500元計，呎租約53元。劏房連基本家具及電器出租，客廳放有梳化牀、電視及茶几等，亦設有一排窗戶，採光度十足；廚房採開放式設計，備有抽油煙機。

唐樓100呎劏房 月租4500元

浴室採用玻璃趟門，以節省空間，惟內裏空間不大，勉強足夠轉身。弧形睡房放有單人牀，同樣設有一排窗戶，但對外為亞皆老街及染布房街的交通交界處，車水馬龍，住客或受交通噪音及空氣污染影響。

預算較低的人士亦有其他選擇，位於黑布街95至97號的唐樓，樓高7層，樓齡約59年，不設升降機，住客出入需上落數層樓梯。該劏房原為面積約600方呎的單位，業主一開三，每間劏房實用面積約100方呎，月租4500元，呎租45元。內籠經簡單修葺，間隔可謂一目了然，房內擺放一張木製組合牀連書桌。

浴室門口較為狹小，住戶出入或轉身僅勉強通過。設備方面，雖然舊式坐廁連懸掛式水缸甚具懷舊風情，整體而言尚算整潔。不過，由於空間不大，租客在家具佈置上或要略花心思。有區內地產代理表示，現時區內同類單位月租價格由4500至10,000元不等，惟部分呎租約45元的單位較為搶手，一般放盤後兩星期內都能順利租出。

測量師：留意消防設施 有否獨立水電表

住屋需求殷切，該類劏房亦有價有市。資深測量師張聖典提醒，租住前宜留意項目相關的消防安全設施，例如防火門有否被拆除或改裝、單位外安裝的鐵閘不應堵塞通道或阻礙逃生途徑等。另外，亦應向業主了解有否安裝獨立水電表。

至於衣食住行的配套方面，兩個項目位置均享盡市區優勢，由大廈步行數分鐘即可抵達周邊購物、飲食、消遣、娛樂地點。同時，旺角的交通網絡四通八達，前往旺角東港鐵站僅需7分鐘步程。

■有片睇，如欲觀看更多旺角劏房單位的實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[樓市VAR]