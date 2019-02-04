經濟
樓市VAR

香港地產

下一篇 上一篇

旺角劏房 180呎月租9500元

【明報專訊】雖然近月香港社會動盪，但住宅租金未見大幅回落，市區細單位不乏捧場租客，現時市區普遍新盤「納米單位」入場費已逾1.2萬元，手頭較緊的人士選擇並不多，或者可以考慮租住較為四正的劏房。事實上，現時旺角一帶的唐樓及樓齡逾50年的單幢住宅大廈，仍不乏月租9500元或以下的劏房單位可供租住。

明報記者 張允亭

位於旺角黑布街的利豐大廈，樓高11層，雖然樓齡超過58年，但大廈已於2015年初完成大維修，各類喉管更換妥當，外牆及公用地方亦已翻新，大堂光猛整潔，設有升降機。今次介紹的劏房位於低層，未分間前的單位實用面積約800方呎，其後一開五，分5間大小不同的套房。單位內部裝修簇新，留有一條窄長的走廊，其中一個位於走廊盡頭的劏房，實用面積約180方呎，屬1房1廳間隔，以月租9500元計，呎租約53元。劏房連基本家具及電器出租，客廳放有梳化牀、電視及茶几等，亦設有一排窗戶，採光度十足；廚房採開放式設計，備有抽油煙機。

唐樓100呎劏房 月租4500元

浴室採用玻璃趟門，以節省空間，惟內裏空間不大，勉強足夠轉身。弧形睡房放有單人牀，同樣設有一排窗戶，但對外為亞皆老街及染布房街的交通交界處，車水馬龍，住客或受交通噪音及空氣污染影響。

預算較低的人士亦有其他選擇，位於黑布街95至97號的唐樓，樓高7層，樓齡約59年，不設升降機，住客出入需上落數層樓梯。該劏房原為面積約600方呎的單位，業主一開三，每間劏房實用面積約100方呎，月租4500元，呎租45元。內籠經簡單修葺，間隔可謂一目了然，房內擺放一張木製組合牀連書桌。

浴室門口較為狹小，住戶出入或轉身僅勉強通過。設備方面，雖然舊式坐廁連懸掛式水缸甚具懷舊風情，整體而言尚算整潔。不過，由於空間不大，租客在家具佈置上或要略花心思。有區內地產代理表示，現時區內同類單位月租價格由4500至10,000元不等，惟部分呎租約45元的單位較為搶手，一般放盤後兩星期內都能順利租出。

測量師：留意消防設施 有否獨立水電表

住屋需求殷切，該類劏房亦有價有市。資深測量師張聖典提醒，租住前宜留意項目相關的消防安全設施，例如防火門有否被拆除或改裝、單位外安裝的鐵閘不應堵塞通道或阻礙逃生途徑等。另外，亦應向業主了解有否安裝獨立水電表。

至於衣食住行的配套方面，兩個項目位置均享盡市區優勢，由大廈步行數分鐘即可抵達周邊購物、飲食、消遣、娛樂地點。同時，旺角的交通網絡四通八達，前往旺角東港鐵站僅需7分鐘步程。

■有片睇，如欲觀看更多旺角劏房單位的實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[樓市VAR]

相關字詞﹕樓市var 劏房 旺角

上 / 下一篇新聞

鬧市共享空間 日租劈半至50元 汽水任飲免費小食 業界料掀減價戰
鬧市共享空間 日租劈半至50元 汽水任飲免費小食 業界料掀減價戰
中環甲廈租戶傳要求減租兩成半
中環甲廈租戶傳要求減租兩成半
美聯黃建業：全年二手樓市料差過SARS
美聯黃建業：全年二手樓市料差過SARS
嘉匯額印貨1600萬 連使費蝕近百萬
嘉匯額印貨1600萬 連使費蝕近百萬
建灝2.4億奪景秀里地 呎價6499元超預期
建灝2.4億奪景秀里地 呎價6499元超預期
雲門7個月首開齋 4房戶半億沽
雲門7個月首開齋 4房戶半億沽
匯豐恒生3招助中小企 貸款退息最高2萬 業界：樂見共渡時艱 冀審批多「體諒」
匯豐恒生3招助中小企 貸款退息最高2萬 業界：樂見共渡時艱 冀審批多「體諒」
恒生9月轉按回贈減至零 匯豐研跟隨
恒生9月轉按回贈減至零 匯豐研跟隨
「信貸保證」政府提供 按證配合推「融資擔保」
「信貸保證」政府提供 按證配合推「融資擔保」
大新銀行息差下跌 減值前溢利挫兩成
大新銀行息差下跌 減值前溢利挫兩成
恒指高開一度倒跌逾200點 成交縮
恒指高開一度倒跌逾200點 成交縮
港航藉示威為由 促放無薪假 公司稱為共渡時艱 員工：借題發揮
港航藉示威為由 促放無薪假 公司稱為共渡時艱 員工：借題發揮
皇冠假日酒店員工9月起輪放無薪假
皇冠假日酒店員工9月起輪放無薪假
恒大少賺52% 減債未達標
恒大少賺52% 減債未達標
內地快餐連鎖店九毛九申上市
內地快餐連鎖店九毛九申上市
世華首季純利1766萬元
世華首季純利1766萬元
安樂工程半年純利急跌五成
安樂工程半年純利急跌五成
建行中期多賺5%勝預期 分析：對股價幫助不大 還看降準否
建行中期多賺5%勝預期 分析：對股價幫助不大 還看降準否
人行傳「光棍節」 推國家支持加密幣
人行傳「光棍節」 推國家支持加密幣
國美半年虧損收窄至3.8億
國美半年虧損收窄至3.8億
澳洲傳媒：港金管局擬入股悉尼寫字樓
澳洲傳媒：港金管局擬入股悉尼寫字樓
美兩大煙草商再合體 搶攻電子煙 市值料1.6萬億 分析：涉反壟斷合併有難度
美兩大煙草商再合體 搶攻電子煙 市值料1.6萬億 分析：涉反壟斷合併有難度
買盤趁低追入蘋果 美股早段倒升
買盤趁低追入蘋果 美股早段倒升
復星注資英旅行社43億
復星注資英旅行社43億
張兆聰：一線城巿擬撤限購 華晨中升料跑出
張兆聰：一線城巿擬撤限購 華晨中升料跑出
梁志麟：避險升溫 利好日圓
梁志麟：避險升溫 利好日圓
盧志威：港股投資產品少 抗風險能力低
盧志威：港股投資產品少 抗風險能力低
李曉佳：盲撐中央 也不容篡改打大鱷歷史
李曉佳：盲撐中央 也不容篡改打大鱷歷史
技術取勝：中國食品或上破3.5元
技術取勝：中國食品或上破3.5元
被問麗晶突改密碼 瑞安羅寶瑜笑而不語
被問麗晶突改密碼 瑞安羅寶瑜笑而不語
吳向東任新地獨董 首名共產黨員入局
吳向東任新地獨董 首名共產黨員入局
劉思明：車股參差慎選 醫藥回吐更可取
劉思明：車股參差慎選 醫藥回吐更可取
周顯：樓夠平 不怕是豆腐渣
周顯：樓夠平 不怕是豆腐渣
湯文亮：多十幾萬人失業？ 林奮強太樂觀
湯文亮：多十幾萬人失業？ 林奮強太樂觀
馬來西亞發展商Setia：港掀移居熱 大馬平價盤好賣
馬來西亞發展商Setia：港掀移居熱 大馬平價盤好賣
港人申第二家園近月增 合資格可居留10年
港人申第二家園近月增 合資格可居留10年