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湯文亮：多十幾萬人失業？ 林奮強太樂觀

【明報專訊】有老友話生意淡薄，不如出海，忘卻近日煩憂，傍晚去漁排食飯，都可以算是忘記閉翳，留港消費。雖然大家一早講明，不會談及近日局勢，但兜兜轉轉，最後亦講返局勢對市况影響。

五大訴求：衣食住行與就業

老友引述林奮強話將會有十多萬人失業，比現在多一倍，名城就此淪落。雖然林奮強是我敬重的人，但我認為他對於失業的數字是太樂觀，應該最少多30萬人失業，失業率在一年內會上升至10%。不過，即使有咁多人失業，香港亦不會淪落，或者可以說是浴火重生，要解決現時困局，不能靠武力，只有經濟急劇轉壞，失業率上升，樓價大跌，示威人士才會減少，訴求的內容亦會轉變，五大訴求亦會變成衣食住行與就業；除此之外，唯有動用《緊急法》才可以解決今日局面。

老友們唔明白我的數字怎樣得來，其實很簡單，現時的環境，首當其衝的是零售業，有連鎖店的就要大幅削減分店，兩間減一間是必然的定律，就好似翠華在銅鑼灣有4間店，立刻關了兩間，沒有分店的就削減人手，零售業在短時間內有5萬人失業是可以預料得到。與零售業並排而行的旅遊業，失業情况亦會差不多。中美貿易戰到白熱化階段，任何行業都會有影響，香港有30萬中小企，平均每兩間中小企削減一人，就有15萬人失業，大公司亦準備積極裁員，總人數應該大約5萬。

除了失業者之外，就業不足率亦會上升，平均薪酬亦會下跌，總之，未來兩三年是很難捱，我講完之後，以為各位老友冇晒心機，誰不知他們話有晒準備，捱3年是沒有問題，最緊要是活得開心。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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