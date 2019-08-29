周顯：樓夠平 不怕是豆腐渣

這叫做「leave some money on the table」。

四大地產商之中，又有一個，出名水位食到盡，買他的樓，揸10年都要蝕本。不過話時話，現時他的樓已經跌得太低，跌到人人都怕晒，又好似好抵買喎。

水位食到盡 揸10年也要蝕本

華懋不算是四大發展商，在以前王德輝龔如心時代，質素同居屋差不多，不過，如果再用價錢去比較，現時的舊華懋樓的性價比還是很高的。至於現時的華懋樓，可能是由於想洗脫舊的惡名的關係，質素一般很好，我認為性價比好高。

然而，從另一方面看，我當然也認為是現管理層比不上王德輝龔如心的識做生意啦。畢竟，這是other people's money，搞好形象比賺更多錢更加重要。至於太古樓，向來有良好聲譽，不過由於聲譽太好，我卻認為普遍是overpriced，因為有品牌的premium。新世界（0017）現在由富三代打骰，大有「省招牌」的意味，反過來看，這也許不利於公司短期賺快錢，不過我看過的新樓，好像水平還不錯。

有一天和永義（1218）的阿官吃飯，他向我誇耀自己的房子建築質素高，後來我問地產經紀，她說：「永義沒有名氣，售樓部又不夠強，只靠質素和口碑取勝啦。」

簡單點說，買樓都是看性價比：只要價格夠低（和有人頭），爛樓都可以買，價格太貴，幾鍾意都會中伏！

[周顯 投資二三事]