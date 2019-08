周顯：樓夠平 不怕是豆腐渣

這叫做「leave some money on the table」。

四大地產商之中,又有一個,出名水位食到盡,買他的樓,揸10年都要蝕本。不過話時話,現時他的樓已經跌得太低,跌到人人都怕晒,又好似好抵買喎。

水位食到盡 揸10年也要蝕本

華懋不算是四大發展商,在以前王德輝龔如心時代,質素同居屋差不多,不過,如果再用價錢去比較,現時的舊華懋樓的性價比還是很高的。至於現時的華懋樓,可能是由於想洗脫舊的惡名的關係,質素一般很好,我認為性價比好高。

然而,從另一方面看,我當然也認為是現管理層比不上王德輝龔如心的識做生意啦。畢竟,這是other people's money,搞好形象比賺更多錢更加重要。至於太古樓,向來有良好聲譽,不過由於聲譽太好,我卻認為普遍是overpriced,因為有品牌的premium。新世界(0017)現在由富三代打骰,大有「省招牌」的意味,反過來看,這也許不利於公司短期賺快錢,不過我看過的新樓,好像水平還不錯。

有一天和永義(1218)的阿官吃飯,他向我誇耀自己的房子建築質素高,後來我問地產經紀,她說:「永義沒有名氣,售樓部又不夠強,只靠質素和口碑取勝啦。」

簡單點說,買樓都是看性價比:只要價格夠低(和有人頭),爛樓都可以買,價格太貴,幾鍾意都會中伏!

[周顯 投資二三事]