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劉思明：車股參差慎選 醫藥回吐更可取

【明報專訊】港股缺乏方向，受國策支持的教育股、汽車股成為焦點惹來炒作，但行業股份走勢參差，要慎選。相比下，強勢的醫藥股出現回吐，更值得留意低吸機會。

恒指高開後最多升166點、高見25,830點回軟，中段反彈受制於25,700點回試低位，收報25,615點，跌48點或0.19%；國指跌0.15%。大市成交748億元，入市意欲低迷。據《明報》港股數據庫，升跌比率48比52，升逾3%佔上升股份一成半多，跌逾3%佔近一成半；陽燭對陰燭為35比65，大市好壞差半，沽盤較為積極，但壓力不算大，形勢偏軟。

中生製藥9.8元成重要支持

本報數據庫追蹤的30個行業，升跌約各佔一半，醫藥保健回吐壓力增，行業經過連升6日後，近3日有兩日下跌，昨天近全線下跌，平均跌2.55%，跑輸一眾行業。

留意反映醫療保健股走勢的恒生醫療保健指數，8月初及月中兩度考驗6月低位急彈，日前升至約4500點高位受阻回落，由於短線兩周不到已累積近兩成，向上遇阻力，行業或出現整固，10天線及7月高位成為短線重要支持。

周一提到的中線最強藥股的中生製藥（1177）、藥明康德（2359），以及追落後的康哲（0867）、石藥（1093）依然是吸納目標；套用行業走勢，可以待回落至7月高位附近吸納，如中生製藥，7月高位兼20天線約9.8元成重要支持。

汽車家電股普遍一浪低於一浪

上升行業，零售及教育、汽車相關、食物飲品升逾1%表現最強；昨天提到的教育股保持強勢，支持行業升勢。內地提出促進商業消費的意見，令汽車股、家電股再成為焦點，吉利（0175）、比亞迪股份（1211）一度急升約半成以上但前者倒跌，後者升幅收窄至不足1%；家電股情况相若，創維（0751）、TCL電子（1070）最多升6%，收市倒跌逾2%。今年第二季以來，汽車及家電股普遍呈一浪低於一浪走勢，雖然部分跌至低位有支持，但未出現轉勢。

東風敏實可看高一線

汽車行業中依然以豪華車經銷商中升（0881）、永達（3669）中線呈現強勢，特別是前者（詳看本欄8月13日一文）；車股東風（0489）及部件股敏實（0425）是少數擺脫弱勢股份，可以看高一線。至於上周提到可博反彈的吉利，昨逼近13元回軟，短線回吐可以守住20天線約11.3元，升勢料未完結。

[劉思明 數據尋寶]

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