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張兆聰：一線城巿擬撤限購 華晨中升料跑出

【明報專訊】恒指昨跌48點，收報25,615點，成交金額747億元。彭博報道中國對於反覆無常的特朗普非常有保留，已就雙方無法達成任何協議作最壞打算。若中美全面決裂，市場相信經濟衰退將無可避免，美股衝高後倒跌，債息下跌，金價上升。亞洲股市表現不錯，日韓台皆升，中港股市跌幅也有限。昨日談及的吉利（0175）衝高後倒跌，但豪華汽車股華晨（1114）強勢升4.8％，中升（0881）亦漲逾3％，反映市場對於三四線車市前景仍然悲觀。

彭博引述消息人士報道，中方認為特朗普的反覆無常，已成為阻礙中美達成貿易協議的關鍵障礙，中國已為無法達成協議作好準備，並且已制定應急方案，包括把美國公司列入「不可靠實體清單」，採取措施刺激經濟增長等。報道又稱，中國僅少數談判代表預期在明年美國總統大選前達成貿易協議，事關特朗普已多次毁約，與其簽訂協議極具風險。

特朗普高調與中國對抗 料獲選民支持

毫無疑問，這則報道的訊息是中國官方主動向彭博釋出的，「情緒化」的特朗普至今仍未作回應，似乎也在思考如何部署。特朗普當前首要任務是連任美國總統，與中國的貿易戰或談判是一個重要手段。一方面為經濟帶來下行風險，迫使聯儲局減息來買保險或穩住局勢；另一方面以此來增加選民支持。前一點基本上是成功的，只是經濟不止有下行風險，而是真的下行了，但暫時問題仍不大。後一點則市場有不同看法，有的認為經濟轉差民眾自然反對他連任，印象中也沒有總統能在經濟衰退時成功連任。但特朗普高調與中國對抗，而美國民眾對中國的感觀又愈來愈差（民調顯示對中國的好感度為2012年以來最低），選民最終因政治層面而再度投向特朗普的概率不低，特別是民主黨候選人多是親中派，尤其是前副總統拜登。

筆者傾向今年仍是有驚無險。由於距離大選仍有長達14個月的時間，過早決裂經濟快速下行，民眾已充分感受到失業、減薪等痛苦的話，對於選情絕無好處，特朗普仍會傾向維持拉鋸局面。到明年中則有機會提早全面對抗，因為每當美國面對緊張的國際局勢，如戰爭、冷戰等，民眾為了國家安全，基本上不會貿然更換總統。

至於市場對彭博報道的反應，美股因估值高、不足反映經濟下滑風險，在高位開始轉趨反覆，而聯儲局勢將持續減息也為市場帶來支持。事實上，亞洲股市已頗低殘，尤其是韓國和香港，要由現水平再大幅向下，必須要有重大的利淡出現，即使無法跟升，但也拒絕下跌。退一步看，市場料美國年底前會再減息兩次，也為非美地區帶來支持，中國也有更大的寬鬆空間。

中升華晨主攻豪車料強於同業

周一中午推介吉利，周二進一步說受惠政策，但行業基本面難有大改善，結果股價高開4％，報12.58元後，最高見12.7元便掉頭回落，大家都只視作短線投機。但主力豪華及中高檔汽車的中升維持較大升幅，華晨也強於同業。要留意，各大政策中，最有力的是「建議」逐步取消限購，實施限購的地方包括北京、上海、天津、廣州、深圳、杭州、成都、貴陽8個城市和海南省。今年新增車輛指標約為在100萬輛，車牌中標率不足1%，可見被壓抑的需求有多強。這些富裕地區的居民大多不會買自主品牌汽車，中升和華晨在可見將來仍會跑贏同業。

[張兆聰 還看今朝]

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