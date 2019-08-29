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經濟
2019年8月29日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
鬧市共享空間 日租劈半至50元 汽水任飲免費小食 業界料掀減價戰
中環甲廈租戶傳要求減租兩成半
美聯黃建業：全年二手樓市料差過SARS
嘉匯額印貨1600萬 連使費蝕近百萬
建灝2.4億奪景秀里地 呎價6499元超預期
雲門7個月首開齋 4房戶半億沽
匯豐恒生3招助中小企 貸款退息最高2萬 業界：樂見共渡時艱 冀審批多「體諒」
恒生9月轉按回贈減至零 匯豐研跟隨
「信貸保證」政府提供 按證配合推「融資擔保」
大新銀行息差下跌 減值前溢利挫兩成
恒指高開一度倒跌逾200點 成交縮
港航藉示威為由 促放無薪假 公司稱為共渡時艱 員工：借題發揮
皇冠假日酒店員工9月起輪放無薪假
恒大少賺52% 減債未達標
內地快餐連鎖店九毛九申上市
世華首季純利1766萬元
安樂工程半年純利急跌五成
建行中期多賺5%勝預期 分析：對股價幫助不大 還看降準否
人行傳「光棍節」 推國家支持加密幣
國美半年虧損收窄至3.8億
澳洲傳媒：港金管局擬入股悉尼寫字樓
美兩大煙草商再合體 搶攻電子煙 市值料1.6萬億 分析：涉反壟斷合併有難度
買盤趁低追入蘋果 美股早段倒升
復星注資英旅行社43億
張兆聰：一線城巿擬撤限購 華晨中升料跑出
梁志麟：避險升溫 利好日圓
盧志威：港股投資產品少 抗風險能力低
李曉佳：盲撐中央 也不容篡改打大鱷歷史
技術取勝：中國食品或上破3.5元
被問麗晶突改密碼 瑞安羅寶瑜笑而不語
吳向東任新地獨董 首名共產黨員入局
劉思明：車股參差慎選 醫藥回吐更可取
周顯：樓夠平 不怕是豆腐渣
湯文亮：多十幾萬人失業？ 林奮強太樂觀
旺角劏房 180呎月租9500元
馬來西亞發展商Setia：港掀移居熱 大馬平價盤好賣
港人申第二家園近月增 合資格可居留10年
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技術取勝：中國食品或上破3.5元
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【明報專訊】希望教育反覆上試1.5元（圖）
廣汽有望挑戰下降軌（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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