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盧志威：港股投資產品少 抗風險能力低

【明報專訊】阿根廷貨幣在8月初暴跌之後，本周又再次跌穿低位，屋漏偏逢連夜雨，通常國際貨幣基金組織（IMF）都會在新興市場發生貨幣危機時「收水」，IMF目前借出560億美元給阿根廷，原定下周再發放53億美元，目前也在再評估會否再放，如果真的「收水」，可能會再度引發恐慌。

近期股市呈現中美兩國領導全球，美股每次急跌，美國總統特朗普都出口術，最新是說中國打電話給美國要求重啟談判，令股市大幅回升，但是中方否認，股市也沒有大幅回落，顯示市場情緒偏向穩定。不過，若只看反彈能力，除中美兩國之外，其他國家的股市表現都不濟，阿根廷跌穿低位之外，還有很多國家股市反彈乏力。

現時停留在股市的資金，都有圍爐取暖的傾向，看指數不用想，全部集中落注在兩個大國，而且板塊極度分化，都是品牌、必需消費、醫藥等，傳統行業如銀行、地產、資源等行業，股價都欠缺動力，香港本地銀行和地產，甚至是差中之差，連原本最具防守力的領展（0823），都有跑輸的現象。

現時市况波動，買股票一定要集中博幾個行業，才可以逃出生天，美股能給投資者帶來最大的增值，就是資產多元化，被困在香港市場，一定是股票主導，能買債券的渠道一定少。在美國股市想買債券有眾多ETF選擇，現時美國2年期和30年期債息已經大倒掛，很大機會大減息，債券的牛市未完，想參與而透過美股一定更佳。

黃金白銀料進入牛市

在減息加上股市風高浪急的情况，黃金和白銀也會進入牛市，黃金的投資產品在香港已經少，白銀更少，香港市場太過集中的後果是抗風險能力低，所以如能買到美股，黃金和白銀是首選。

（筆者客戶持有黃金及白銀相關產品）

[盧志威 美股搏擊]

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