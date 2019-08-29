經濟
梁志麟 匯萃通

投資策略

下一篇 上一篇

梁志麟：避險升溫 利好日圓

【明報專訊】中美貿易戰白熱化，相信無人能事先料到美國總統特朗普會動用《國際緊急經濟權力法》制裁中國。以現時的事態發展，估計雙方難以在今年內達成貿易協議。避險情緒急升下，日圓當然最能受惠。美元兌日圓日前跌穿去年低位104.60後反彈，料匯價整固後再試104.50水平。

澳元則是中美貿易戰的一大受害者，始終市場擔心貿易戰將進一步打擊亞洲區經濟，加上本地經濟未有改善，料澳元中線可反覆下試0.65水平。澳洲儲備銀行於下周二公布議息結果，市場預期當局維持利率不變，並繼續偏淡的政策取態。

新西蘭明早公布9月份消費信心指數，要留意一旦數值跌穿去年低位115.4，將確定消費市場走弱，增加再減息的壓力。技術上紐元短線受制於下降趨勢線阻力，料可逐步下試0.63水平。

加拿大央行於下周三公布議息結果，市場預期維持利率不變，並重申將密切留意外圍經濟的變化。不過在環球經濟走弱的大環境下，當局難免要在年底前減息。雖然加拿大現時基本面尚算穩定，但油價繼續受制於下降趨勢線阻力下，加元出現急升的機會不大，料美元兌加元於1.32至1.3380上落。

英鎊低位反彈 短線受脫歐消息主導

歐元區今日將公布8月份各項信心指數，估計未見任何起色。明早將公布8月份消費物價指數的估算，市場預期按年升幅只有1%。市場觀望官員對推出量寬的看法，暫時歐元於1.1050至1.12上落。英鎊近日由低位反彈，但估計將受制於下降趨勢線阻力，料匯價短線受脫歐消息主導，於1.21至1.2350上落。美元兌瑞郎則於0.9660至0.9850上落。

美國今晚公布7月份個人消費物價指數，市場預期按年增長維持在1.4%，暫時美匯指數於97.5至98.5上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

上 / 下一篇新聞

鬧市共享空間 日租劈半至50元 汽水任飲免費小食 業界料掀減價戰
鬧市共享空間 日租劈半至50元 汽水任飲免費小食 業界料掀減價戰
中環甲廈租戶傳要求減租兩成半
中環甲廈租戶傳要求減租兩成半
美聯黃建業：全年二手樓市料差過SARS
美聯黃建業：全年二手樓市料差過SARS
嘉匯額印貨1600萬 連使費蝕近百萬
嘉匯額印貨1600萬 連使費蝕近百萬
建灝2.4億奪景秀里地 呎價6499元超預期
建灝2.4億奪景秀里地 呎價6499元超預期
雲門7個月首開齋 4房戶半億沽
雲門7個月首開齋 4房戶半億沽
匯豐恒生3招助中小企 貸款退息最高2萬 業界：樂見共渡時艱 冀審批多「體諒」
匯豐恒生3招助中小企 貸款退息最高2萬 業界：樂見共渡時艱 冀審批多「體諒」
恒生9月轉按回贈減至零 匯豐研跟隨
恒生9月轉按回贈減至零 匯豐研跟隨
「信貸保證」政府提供 按證配合推「融資擔保」
「信貸保證」政府提供 按證配合推「融資擔保」
大新銀行息差下跌 減值前溢利挫兩成
大新銀行息差下跌 減值前溢利挫兩成
恒指高開一度倒跌逾200點 成交縮
恒指高開一度倒跌逾200點 成交縮
港航藉示威為由 促放無薪假 公司稱為共渡時艱 員工：借題發揮
港航藉示威為由 促放無薪假 公司稱為共渡時艱 員工：借題發揮
皇冠假日酒店員工9月起輪放無薪假
皇冠假日酒店員工9月起輪放無薪假
恒大少賺52% 減債未達標
恒大少賺52% 減債未達標
內地快餐連鎖店九毛九申上市
內地快餐連鎖店九毛九申上市
世華首季純利1766萬元
世華首季純利1766萬元
安樂工程半年純利急跌五成
安樂工程半年純利急跌五成
建行中期多賺5%勝預期 分析：對股價幫助不大 還看降準否
建行中期多賺5%勝預期 分析：對股價幫助不大 還看降準否
人行傳「光棍節」 推國家支持加密幣
人行傳「光棍節」 推國家支持加密幣
國美半年虧損收窄至3.8億
國美半年虧損收窄至3.8億
澳洲傳媒：港金管局擬入股悉尼寫字樓
澳洲傳媒：港金管局擬入股悉尼寫字樓
美兩大煙草商再合體 搶攻電子煙 市值料1.6萬億 分析：涉反壟斷合併有難度
美兩大煙草商再合體 搶攻電子煙 市值料1.6萬億 分析：涉反壟斷合併有難度
買盤趁低追入蘋果 美股早段倒升
買盤趁低追入蘋果 美股早段倒升
復星注資英旅行社43億
復星注資英旅行社43億
張兆聰：一線城巿擬撤限購 華晨中升料跑出
張兆聰：一線城巿擬撤限購 華晨中升料跑出
盧志威：港股投資產品少 抗風險能力低
盧志威：港股投資產品少 抗風險能力低
李曉佳：盲撐中央 也不容篡改打大鱷歷史
李曉佳：盲撐中央 也不容篡改打大鱷歷史
技術取勝：中國食品或上破3.5元
技術取勝：中國食品或上破3.5元
被問麗晶突改密碼 瑞安羅寶瑜笑而不語
被問麗晶突改密碼 瑞安羅寶瑜笑而不語
吳向東任新地獨董 首名共產黨員入局
吳向東任新地獨董 首名共產黨員入局
劉思明：車股參差慎選 醫藥回吐更可取
劉思明：車股參差慎選 醫藥回吐更可取
周顯：樓夠平 不怕是豆腐渣
周顯：樓夠平 不怕是豆腐渣
湯文亮：多十幾萬人失業？ 林奮強太樂觀
湯文亮：多十幾萬人失業？ 林奮強太樂觀
旺角劏房 180呎月租9500元
旺角劏房 180呎月租9500元
馬來西亞發展商Setia：港掀移居熱 大馬平價盤好賣
馬來西亞發展商Setia：港掀移居熱 大馬平價盤好賣
港人申第二家園近月增 合資格可居留10年
港人申第二家園近月增 合資格可居留10年