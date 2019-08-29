梁志麟：避險升溫 利好日圓

澳元則是中美貿易戰的一大受害者，始終市場擔心貿易戰將進一步打擊亞洲區經濟，加上本地經濟未有改善，料澳元中線可反覆下試0.65水平。澳洲儲備銀行於下周二公布議息結果，市場預期當局維持利率不變，並繼續偏淡的政策取態。

新西蘭明早公布9月份消費信心指數，要留意一旦數值跌穿去年低位115.4，將確定消費市場走弱，增加再減息的壓力。技術上紐元短線受制於下降趨勢線阻力，料可逐步下試0.63水平。

加拿大央行於下周三公布議息結果，市場預期維持利率不變，並重申將密切留意外圍經濟的變化。不過在環球經濟走弱的大環境下，當局難免要在年底前減息。雖然加拿大現時基本面尚算穩定，但油價繼續受制於下降趨勢線阻力下，加元出現急升的機會不大，料美元兌加元於1.32至1.3380上落。

英鎊低位反彈 短線受脫歐消息主導

歐元區今日將公布8月份各項信心指數，估計未見任何起色。明早將公布8月份消費物價指數的估算，市場預期按年升幅只有1%。市場觀望官員對推出量寬的看法，暫時歐元於1.1050至1.12上落。英鎊近日由低位反彈，但估計將受制於下降趨勢線阻力，料匯價短線受脫歐消息主導，於1.21至1.2350上落。美元兌瑞郎則於0.9660至0.9850上落。

美國今晚公布7月份個人消費物價指數，市場預期按年增長維持在1.4%，暫時美匯指數於97.5至98.5上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]