買盤趁低追入蘋果 美股早段倒升

中美貿易戰未見緩和，結果變得愈來愈難以預測，加上美國2年期及10年期國債孳息倒掛幅度昨午一度擴大至0.06厘，增加投資者對美國經濟衰退的憂慮，道指昨日低開64點後，在投資者進一步拋售科技股及工業股下，跌幅瞬即增大至140點，低見25,637點，但是其後有買盤趁低追入蘋果公司及石油股，令道指中段轉跌為升，至昨晚11時10分更升111點至25,888點。

英國會下月休會5周 鎊匯跌1%

英國方面，因為首相約翰遜宣布下月國會休會近5個星期，並已獲英女王批准，距離10月底脫歐只餘兩個多星期討論空間，黨內及反對派反撲的機會減少，硬脫歐機會進一步大增，拖低英國股匯兩市。英國富時100指數曾跌39點，英鎊更一度低見1.2157，跌約1%。其後受惠於美國石油庫存大減，刺激國際油價上升2%帶動下，投資者大手追入英國石油等重磅石油股並推高英國股市，最終轉跌為升，至本港昨晚11時10分，富時100指數一度回升14點，見7104點。反而保險股則明顯受壓，受到債息持續受壓影響，投資者恐英國及歐洲的保險公司投資回報下跌，拖累英國保險股，當中同時在港英上市的保誠跌2.2%，低見1318.5便士。

歐洲股市仍然乏善足陳，當中歐洲大國德國公布的9月GfK消費者信心指數維持9.7水平，雖然數據持平，但是無改消費持續疲弱的局面。法德兩地股市普遍跌0.5%至0.6%左右。

（綜合報道）

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