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美兩大煙草商再合體 搶攻電子煙 市值料1.6萬億 分析：涉反壟斷合併有難度

【明報專訊】煙草巨擘Philip Morris International（下稱PM）公布，正研究以換股股份方式、合併全美最大煙草集團Altria Group，有消息指將會按兩公司上周五（23日）收市價進行換股。Altria於2008年將美國以外的業務分拆成PM，市場預期合併後企業的市值將達至2000億美元（約1.56萬億港元）。不過市場對合併反應負面，消息公布後PM及Altria的股價周二收市分別大跌7.68%及3.94%，截至昨晚10時，PM及Altria股價分別回升2.7%及跌0.44%。

或繼AT&T購時代後最大交易

據《彭博》報道，由於PM上周五的市值高達1264億美元，加上Altria市值約867億美元，如合併成事，是2016年美國電訊商AT&T收購時代華納（Time Warner）以來最大的交易。報道指出，11年前Altria因美國投資者希望集團有更高派息以及股份回購，從而分拆PM，分拆亦可把捲入訴訟的美國業務留在Altria，釋放快速增長的海外業務到PM。至於今次重新合併，市場指目標是為了搶佔電子煙市場。

《華爾街日報》報道指出，PM的投資者擔心美國的煙草市場監管以及訴訟，過去兩間公司就因為以上原因而分拆多年，所以當合併消息傳出，不滿的投資者即把PM的股票賣掉。他們又稱，由於交易不會向Altria投資者以溢價購買其股份，Altria投資者亦感到失望。

PM海外業務增長勁 合併恐拖後腿

值得注意是，今次的交易需要獲取雙方股東的同意。根據一名了解交易討論情况的人士指，PM將持有合併企業的股權約57至59%，而Altria就佔餘下的股權。PM周二強調，不能保證討論將會達成任何協議或交易。

香煙銷售大跌 僅中國亞洲續增長

報道指出，2年前同業英美煙草（British American Tobacco）以494億美元收購煙草商Reynolds American，進一步整合煙草行業。近年行業已有很大轉變，香煙銷售大跌，只有中國及亞洲其他地區仍保持上升，美國、日本、俄羅斯的銷售均大減（圖1）。所以，PM及Altria的香煙銷售均今非昔比（圖2）。消費者已經轉吸加熱煙及電子煙。值得注意的是，Altria去年以128億美元投資電子煙初創公司JUUL的35%股權。而PM過去十年投資60億美元發展加熱煙品牌IQOS，已在美國以外地方流行。Altria亦打算下月在美國推出IQOS。

投行Stifel分析師Christopher Growe認為，雖然市場常討論兩間公司的合併可能，但大家都不相信會合併成功，因為美國市場的監管嚴格，兩者合併將要通過反壟斷審查。

（綜合報道）

[國際金融]

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