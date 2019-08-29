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澳洲傳媒：港金管局擬入股悉尼寫字樓

【明報專訊】澳洲媒體《澳洲人報》（The Australian）昨日報道，香港金管局擬購買悉尼房地產項目Wynyard Place約25%的權益。據了解，Wynyard Place位於悉尼市中心的27層寫字樓，預計將於明年落成，以該項目估值18億澳元（約95.3億港元）計算，即金管局將投資4.5億澳元（約23.8億港元）。

投資料涉24億 項目總值95億

報道指出，是次金管局交易是透過澳洲資產管理公司安保資本（AMP Capital）進行，不過該公司拒絕評論。此次交易由仲量聯行撮合，Brookfield為賣方和中介。據了解，安保資本已經擁有該項目約半權益，其旗下的批發寫字樓基金（Wholesale Office Fund）去年曾購入25%權益，而公司客戶澳洲退休基金（UniSuper）亦持有24.9%權益。

金管局近年加大力度投資澳洲物業，此前曾對一座位於悉尼西部Barangaroo區域的寫字樓投資3.5億澳元，隨後於今年3月又再度對該估值26億澳元的寫字樓投放2億澳元資金，加購其10%的權益。

不過與此前購入Barangaroo項目的回覆相同，金管局發言人回覆本報對投資Wynyard項目的查詢時表示，不評論外匯基金投資的詳情。

相關字詞﹕地產 澳洲 悉尼 仲量聯行 寫字樓 外匯基金 金管局

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