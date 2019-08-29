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人行傳「光棍節」 推國家支持加密幣

【明報專訊】《福布斯》報道指，人行將於未來數月內推出由國家支持的加密貨幣，並發行予7家機構，包括阿里巴巴、騰訊（0700）、建行（0939）、工行（1398）、中行（3988）、農行（1288）、銀聯及一家匿名機構，此前人行表示已接近推出自家加密貨幣（DC/EP，數字貨幣/電子支付），最新消息指，當局或在內地網絡購物日「光棍節」、即11月11日推出。

傳向7機構發行貨幣

《福布斯》報道稱，上述7家機構會負責將加密貨幣分予民眾及利用人民幣經商的人士。報道又稱，人行希望透過西方銀行，最終能向美國及其他地方消費者提供加密貨幣，不過上述項目仍屬計劃階段，短期內難以落實。報道指人行以及上述7家被點名的機構均沒有就事件回應。內地媒體《新浪財經》引述人行消息人士否認消息。

內地媒體引述消息否認

事實上，人行本月就加密貨幣「密密造勢」，本月2日人行稱將加快推進加密貨幣（DC/EP）研發步伐，跟蹤研究國內外虛擬貨幣發展趨勢。其後人行支付結算司副司長穆長春表示，人行擬推自家加密貨幣，並會採取雙層運營體系，人行為上層，商業銀行為第二層。

另外有外電指，facebook旗下加密貨幣錢包Calibra正在加強其合規團隊，希望說服美國和歐洲監管機構其加密貨幣Libra項目不會構成法律威脅。

相關字詞﹕農行 工行 建行 中行 阿里巴巴 騰訊 人行 加密貨幣 福布斯

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