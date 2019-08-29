人行傳「光棍節」 推國家支持加密幣

傳向7機構發行貨幣

《福布斯》報道稱，上述7家機構會負責將加密貨幣分予民眾及利用人民幣經商的人士。報道又稱，人行希望透過西方銀行，最終能向美國及其他地方消費者提供加密貨幣，不過上述項目仍屬計劃階段，短期內難以落實。報道指人行以及上述7家被點名的機構均沒有就事件回應。內地媒體《新浪財經》引述人行消息人士否認消息。

內地媒體引述消息否認

事實上，人行本月就加密貨幣「密密造勢」，本月2日人行稱將加快推進加密貨幣（DC/EP）研發步伐，跟蹤研究國內外虛擬貨幣發展趨勢。其後人行支付結算司副司長穆長春表示，人行擬推自家加密貨幣，並會採取雙層運營體系，人行為上層，商業銀行為第二層。

另外有外電指，facebook旗下加密貨幣錢包Calibra正在加強其合規團隊，希望說服美國和歐洲監管機構其加密貨幣Libra項目不會構成法律威脅。