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建行中期多賺5%勝預期 分析：對股價幫助不大 還看降準否

【明報專訊】四大國有內銀陸續公布上半年業績，建設銀行（0939）昨日收市後公布，純利按年上升4.87%，至1541.9億元（人民幣•下同），勝市場預期的4.3%增幅；經營收入按年上升6.71%，至3443.87億元，不派中期息。建行業績勝預期，分析認為業績有助穩定股價但幫助不大，往後表現需看內地是否繼續降準。

明報記者 歐陽偉昉

作為主要收入來源的淨利息收入，受惠於貸款餘額上升，按年升4.57%至2504.36億元，惟淨息差按年下跌0.07個百分點，至2.27厘，不過與首季的2.29厘相近，建行指是受市場利率整體下行、生息資產收益率增幅不及付息負債付息率增幅影響。手續費及佣金收入按年上升11.15%，至766.95億元。

不良率1.43% 較去年底略降

建行資產質素持續改善，不良貸款率為1.43%，比去年底下降0.03個百分點，不良貸款餘額比去年底增加71.88億元。信用減值損失按年升11.35%，至746.38億元。

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為，建行業績雖然勝於預期但不算突出，對穩定股價有幫助，不過內銀股價焦點不在於業績，減息機會較小的預期下，市場較關注未來會否繼續降準。

光大銀行（6818）昨日同樣公布上半年業績，集團純利按年上升13.11%，至204.44億元，勝市場預期。不派中期息。資產減值損失按年上升60.48%至233.79億元，減慢利潤增長，減值前經營利潤按年上升32.11%。

光行純利升13% 不派息

光行淨利息收入按年上升42.63%，至491.83億元，淨利息收益率則按年上升2.28%，按年上升0.48個百分點。

內險股昨天完成業績公布，新華保險（1336）上半年新業務價值按年下跌8.7%，至58.9億元。主要受惠於險企手續費及佣金支出稅前扣除優惠，淨利潤上升81.8%至105.46億元，相對稅前利潤上升27.67%至98.92億元。集團總保費收入按年上升9%，至739.94億元，其中長期險首年期交保費116.98億元，按年增長1.1%。不派中期息。

新華保險新業務價值跌8.7%

此外，太平保險（0966）上半年純利按年上升29.5%，至67.44億港元，主要受惠於稅務優惠。總保費按年上升6.8%，至1389億港元。壽險業務的新業務價值按人民幣計算為57.68億元，按年下跌9.55%。境內產險業務綜合成本率按年上升0.3個百分點至99.8%，其中賠付率下跌3.2個百分點至49.8%，費用率上升3.5個百分點至50%。

相關字詞﹕內險 內銀 業績 新華保險 太平保險 光大銀行 建設銀行

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