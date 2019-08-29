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內地快餐連鎖店九毛九申上市

【明報專訊】內地快餐連鎖店九毛九昨日遞交上市申請，據初步招股文件顯示，集團收入主要來自旗下兩大餐飲品牌，主打山西菜的「九毛九」及酸菜魚類菜色的「太二」，分別於內地有147間及98間餐廳；不過其他餐飲業務，如出售煎餅的「2顆雞蛋煎餅」仍處於虧損狀態。集團去年收入按年增長近29%至18.9億元（人民幣‧下同），純利僅按年微升3%至7385萬元，全年利潤率3.9%。

去年純利微升3%

集團雖主打山西菜，又以山西話「九毛九」命名，但收入來源主要為廣東地區，今年上半年廣東地區貢獻收入68%。雖然九毛九去年全年利潤小幅上升，但集團今年上半年擴張迅猛，期內新開16間九毛九及26間太二。其中期業績亦有大幅進步，半年純利按年飈升87.6%至1.02億元，收入按年升41.4%至12.4億元，利潤率按年提升兩個百分點至8.2%。集團負債規模亦有擴大，上半年流動負債錄得3.2億元，半年內急增1.06億元。

此前九毛九曾尋求A股上市，不過集團於2018年決定撤回A股上市申請，開始籌備來港上市。集團於文件中指，是由於整體A股審查流程延長、上市時間表不確定，以及為獲得全球知名度轉而選擇香港。「九毛九」於山西話解「吝嗇」或「精打細算」，旗下品牌也以廉價路線為主。若以去年全年收入計，集團佔內地快時尚餐飲市場1%的份額，排名第三。

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