經濟
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恒大少賺52% 減債未達標

【明報專訊】中國恒大（3333）在2017年開出要「三低一高」的目標，其中一低是要降低淨負債水平，並明確指出2018年中、2019年中及2020年期分別要降淨負債至140%、100%及70%的正常企業水平。不過，恒大今年中期淨負債率仍達152.1%，較去年同期不減反增，再次未能達標。集團首席財務官潘大榮指出，減債不達標主要是因應調控措施，集團認為「現金為王」，選擇保留現金，加上去年投資新能源汽車業務所致。

淨負債率不跌反增至152.1%

恒大上半年純利跌51.6%至149.15億元（人民幣．下同），每股基本盈利1.136元，不派中期息。核心純利為303.5億元，按年跌44.8%，核心利潤率跌4.9個百分點至13.4%，雖然下降幅度明顯，惟仍處行業前列。

雖然恒大多項指標回調，但有投資者直言，恒大目前不會太計較一些指標，更集中於在調控下的「扮演乖孩子」。集團副主席夏海鈞明言，中央堅持「住房不炒」，是要告訴各級地方政府，以及給企業的「良好警鐘」，大家「不要把自己作為房地產調控的壞典型，天天拿地王」，相反要「像恒大一樣，做房地產調控的模範生，行業就會穩定、健康的發展」。

問到集團旗下恒大地產回歸A股計劃一直未實現，潘大榮昨表示，回A仍在推進中，管理層未回應退還戰略投資者資金問題。早前投行報告提到，回A進度一旦未能完成，明年初或需對首批戰略投資者「回水」達700億元。

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