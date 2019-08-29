皇冠假日酒店員工9月起輪放無薪假

有銅鑼灣皇冠假日酒店員工透露，酒店周二（27日）在沒有諮詢及通知下，向所有員工派發一張無薪假期通知書，員工簽署即表示明白及願意遵從酒店自9月起每月放無薪假的安排，休假日數將由管理層擬定，確實日數由部門主管安排。該員工稱，通知書適用於全酒店員工，包括總經理；據他了解，截至昨日下午已有六成員工簽署，包括餐飲部、工程部、房務部、前堂部等。

該員工又稱，在簽署通知書前，部門主管會向員工作即時講解，並口頭承諾每位員工只放2至3日無薪假。惟該員工擔心，2至3日只是口頭協議，而通知書上列明休假日數由管理層擬定，「到時管理層拎住呢封簽咗名嘅通知書，咁佢話放一個月都得㗎啦！」昨日有員工要求部門主管在錄音情况下講解通知書內容，管理層亦沒表明拒簽通知書的後果。該員工透露，因應本港局勢，最近兩三星期酒店入住率僅得三成，263間酒店房中，入住房數不足100間。

酒店總經理：目前業務低於以往狀况

銅鑼灣皇冠假日酒店總經理葉漢明回覆本報查詢時稱，酒店基於目前低於以往的業務狀况，採取相應營運決策，通過更有效的人員配置確保酒店順利營運；保障員工福祉是該酒店首要任務之一，將一如既往遵守本地法律法規。