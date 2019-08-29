港航藉示威為由 促放無薪假 公司稱為共渡時艱 員工：借題發揮

明報記者 葉子晴

港航方面回應指，由於最近本地的抗議活動，使訪港旅客需求疲軟，公司機票預定量下降。公司又稱，會密切關注本地事態發展，並會在必要時對服務作調整，當中包括旨在支持艱難時期公司運營的內部安排。

延遲發薪日 要求清假

早前疑因於網上發表反修例言論而被解僱的香港航空貴賓服務部主任Ryan，昨日出席在中環愛丁堡廣場舉行的「譴責國泰製造白色恐怖」集會時表示，早於去年7月已接到管理層下達一系列節流措施，認為香港航空今次是「騎劫」反修例運動，以反修例運動作為藉口，延遲出糧及要求員工放無薪假。

事實上，港航從去年底已經屢次傳出財困，更在今年1月初一度傳出公司即將清盤。 當時港航有一筆總值5.5億美元（約43億港元）的債券需要償還，而且債券到期收益率一度高達65厘，屬於垃圾級別；公司後來獲國家開發銀行（CDB）「出手」提供債務融資，才能解決財政危機。港航今年2月初亦遭澳門國際銀行入稟高等法院，追討一筆約2000萬美元（約1.57億港元）的循環貸款。

員工：去年7月已推節流措施

港航去年業績亦急劇惡化，據公司向債券投資者提供的財務資料顯示，雖然去年收入增加，但因各項成本急升，全年錄得約5.67億元虧損。同時，港航去年的關連方貸款急升，關連方當中包括海航集團及海南航空。截至去年12月底止，港航應收交易款項金額約23.1億元，按年上升78%。港航去年的流動債務高達184億元，較2017年增69.3%，當中需要於一年內償還貸款約47.4億元。 市場於上月中曾傳出前政務司司長唐英年及中信集團將合組財團洽購港航股權，惟一直未見進展。 職工盟主席吳敏兒回應，香港航空經營及財務狀况屢出問題，時有聽聞其資金周轉不順，香港航空今次以反修例引發風波作為延遲出糧的理由，她認為完全是「藉口」，又要求公司清楚交代放無薪假的時限。