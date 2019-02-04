恒指高開一度倒跌逾200點 成交縮

【明報專訊】美國孳息倒掛加劇，衰退警號更是12年來最厲害，觸發隔晚美股挫120點，港股期指結算日前夕，恒生指數雖然高開103點，但是升勢僅維持一小時便從高位25,830點倒插234點，臨尾才在期指輕微高水14點下跌幅收窄，全日只跌48點，收市報25,615點。總成交額則較周二減少180億元至747.6億元。
資金轉追教育消費股
市場觀望氣氛濃厚，投資者繼續「炒股不炒市」，繼周二投資者追入醫藥股後，轉追教育股及民生消費相關股份。
美國2年期及10年期國債孳息倒掛幅度昨午一度擴大至0.06厘，加劇市場對美國經濟出現衰退的憂慮，港股昨午最終疲不能興，只是在期指稍為高水下，才將收市跌幅收窄。觀望氣氛濃厚，成交縮減下，資金流入窩輪及牛熊證的比例則連續3日遞增，至昨日分別佔大市總成交9.58%及9.68%，輕微價外的恒指認沽輪較吃香，成交額多隻達3億元以上。在大市尋求方向之際，投資者追入教育股及民生消費相關股份。教育股方面，新高教（2001）罕見大升逾11%，重磅的東方教育（0667）及中教（0839）亦分別升3%及6.68%。另與民生消費相關的本地民生消費股如經營OK便利店的利亞零售（0831）及759阿信屋母企CEC（0759），分別升2.1%及1.2%。
外圍疲弱 夜期低水
港股收市後，歐美股市仍然處於弱勢，至昨晚9時30分後，夜期低水擴大至58點，低見25,557點。匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，港股在25,600點之上明顯受壓，本港連串衝突影響比中美貿易戰為甚，料後市有可能跌見25,000點才開始有機會守穩。