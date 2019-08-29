大新銀行息差下跌 減值前溢利挫兩成

母公司大新金融（0440）純利按年升7%，至11.14億元，中期息派0.39元，按年升2.63%。大新系中午公布業績，大新銀行下午復市由升轉跌，收市報11.48元，跌0.35%，大新金融收報29.7元，上升0.68%。大新金融執行董事王伯凌表示，預計未來3至4個月業務展望較平穩，不過至年底和2020年上半年有較多不明朗因素，看法較為審慎，若憂慮的情况成真甚至更差，對業績會有進一步壓力。

淨息差按年收窄0.19厘至1.9厘

大新淨利息收入按年下跌3.5%，至20.4億元，淨息差按年收窄0.19厘，至1.9厘，不過與去年下半年相比只跌0.03厘。王祖興表示，上半年港元拆息波動，有客戶將存款轉至定期，資本成本上升，優質貸款競爭激烈亦令息差受壓，不過市場預期美國會在下半年減息，該行會調整存款貸款結構，爭取更多低息資金，希望下半年淨息差會穩定1.9厘水平。

受證券佣金、信用卡費用收入下跌影響，大新淨服務費及佣金收入按年跌6.6%，至5.77億元。