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大新銀行息差下跌 減值前溢利挫兩成

【明報專訊】大新銀行（2356）公布上半年業績，純利按年升0.6%至13.55億元，不過因息差及服務費收入齊跌，扣除減值虧損前的營運溢利實際下跌19.4%，至12.89億元。中期息派0.13元，按年持平。上半年貸款增長2.9%，面對本港經濟下滑，大新銀行董事總經理王祖興表示信貸需求較疲弱，料全年低單位數增長。

母公司大新金融（0440）純利按年升7%，至11.14億元，中期息派0.39元，按年升2.63%。大新系中午公布業績，大新銀行下午復市由升轉跌，收市報11.48元，跌0.35%，大新金融收報29.7元，上升0.68%。大新金融執行董事王伯凌表示，預計未來3至4個月業務展望較平穩，不過至年底和2020年上半年有較多不明朗因素，看法較為審慎，若憂慮的情况成真甚至更差，對業績會有進一步壓力。

淨息差按年收窄0.19厘至1.9厘

大新淨利息收入按年下跌3.5%，至20.4億元，淨息差按年收窄0.19厘，至1.9厘，不過與去年下半年相比只跌0.03厘。王祖興表示，上半年港元拆息波動，有客戶將存款轉至定期，資本成本上升，優質貸款競爭激烈亦令息差受壓，不過市場預期美國會在下半年減息，該行會調整存款貸款結構，爭取更多低息資金，希望下半年淨息差會穩定1.9厘水平。

受證券佣金、信用卡費用收入下跌影響，大新淨服務費及佣金收入按年跌6.6%，至5.77億元。

相關字詞﹕本地銀行股 大新銀行 貸款增長

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