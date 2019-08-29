恒生9月轉按回贈減至零 匯豐研跟隨

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，大型銀行原預計今年可加P（最優惠利率），因此年初積極吸客，但現時有見加P無望，因此削減較低回報的轉按業務；而且銀行亦要調撥資金支援中小企貸款，因此減少按揭業務的胃納。據了解，匯豐銀行正研究跟隨恒生，把轉按的現金回贈減至零，本周內會有決定。中銀香港（2388）據悉亦正研究減幅，但早前沒有跟足，今次或只減至1％。

業界稱變相不做轉按生意

恒生發言人沒有否認上述消息，僅稱按息及回贈水平會因應市場情况不時檢討。匯豐發言人否認已將物業轉按的現金回贈減至零。中銀香港表示，會密切留意市場發展，不時重檢按揭服務條件。東亞（0023）表示，現時轉按及加按的現金回贈維持在1.5％不變，如有需要會適時調整。渣打發言人稱，不時檢討按揭息率及回贈水平，該行在本周一把轉按的現金回贈減至1％。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，近年大型銀行的實際按息水平相若，客戶考慮轉按主要看中現金回贈優惠，現時有大行把回贈削至零，等於不做轉按生意。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，按揭客戶習慣在罰息期後轉按成風以賺取回贈，但令銀行每個按揭個案所賺取利潤減少，相信銀行界有共同意願希望扭轉近年轉按成風局面。她又預計，零回贈的做法不會延伸至一二手新做按揭，加上未有涉及按息加幅，對樓市未構成影響。