匯豐恒生3招助中小企 貸款退息最高2萬 業界：樂見共渡時艱 冀審批多「體諒」

明報記者 陳子凌、歐陽偉昉

匯豐的措施包括，於本月底前屬該行「中小企融資擔保計劃」及「中小企信貸保證計劃」客戶，毋須申請便可獲退回3月至8月期間6個月的利息，最快可於9月收到退款，退款最高上限2萬元；「中小企融資擔保計劃」新申請的優惠期亦延長至2022年6月30日，優惠包括首年擔保費全額資助及第二年半額資助，每名客戶最高資助額5萬元。此外，PayMe for Business客戶將從今年9月2日起至年底獲交易費減半。

恒生亦跟隨匯豐，為兩項貸款計劃的客戶提供半年退息，上限2萬元；此外，由即日起至2022年6月30日，申請「中小企融資擔保計劃」的新客戶將獲全額資助首年擔保費，上限10萬元；「中小企融資擔保計劃」新客戶亦可享服務費扣減，優惠總額5000元；恒生電子收費平台One Collect新登記商戶，也可享交易費減半至今年底。

「融資擔保」首7月批1810宗

退息最多涉3406萬

「中小企業信貸保證計劃」是政府為中小企提供資助的措施，「中小企融資擔保計劃」則是按證保險公司配合政府的融資計劃。據按證保險公司數據，今年首7個月共接獲申請1810宗，按年增66.8%，獲批1703宗，按年增70.3%。由於兩間銀行未有現時符合全額退息的客戶數字，如單計「中小企融資擔保計劃」今年首7個月獲批宗數，以全額退息2萬元計，涉及金額3406萬元。

工總發言人表示，一直有與政府溝通，並建議從融資上協助港商渡時艱，今次樂見本港兩家大型銀行出招，感謝銀行業能與中小企同舟共濟。發言人亦希望會有更多銀行參與其中，並冀在審批貸款時能體諒港商情况。

大新研類似措施 客戶遇困難會支持

對於同行推支持中小企措施，大新銀行（2356）董事總經理王祖興表示該行亦在研究，若推出類似措施會盡快公布。執董王伯凌稱，中小企在7月和8月的還款狀况平穩，近期本港餐飲和零售業放緩，該行會密切留意，若客戶遇上困難會採取支持的做法。他又稱，該行較多生產、貿易、中港跨境業務客戶，短期相對較穩定，不過受貿易戰等不明朗因素影響，中期較難預計。