建灝2.4億奪景秀里地 呎價6499元超預期

3年首投得地皮

建灝對上投得官地要追溯至2016年3月以28.11億元投得赤柱黃麻角道住宅地皮，每方呎樓面地價約12,436元。3年來再投得地皮，建灝投資部經理鄭智荣表示，非常高興成功投得地皮，集團看好新界西北區及大灣區發展，加上地皮位置優越，擁完善交通網絡，加上未來屯門至赤鱲角連接路啟用，往來機場交通更為方便。

地皮呈三角形 擬建精品豪宅

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，在市况欠佳下，中標價比預期略高，反映中小型發展商「餓地」及急需補充土地儲備，同時亦反映政府土地供應不足，相信發展商長遠對後市仍有信心，預計發展商興建中小型單位，並以上車盤為主。他預計，項目落成後每方呎將以1.4萬元出售，整個項目的總投資額約4.5億至5億元。

上述地皮位於屯門景秀里與景峰徑交界，鄰近新地（0016）新盤御半山，地皮呈三角形狀，面積11,386方呎，最高可建樓面面積37,574方呎。中標者須於指定日期前完成鋪設地盤西北面一段範圍作未來公共道路用途及按需要修築相關配套設施，並提供保養直至交還給政府。