嘉匯額印貨1600萬 連使費蝕近百萬

天璽兩銀主盤1.13億沽 實呎5.56萬

不過，豪宅市場仍錄得大額成交，九龍站天璽天鑽璽高層有兩伙銀主盤以1.3億元沽出。市場消息指，天璽天鑽璽高層A、B、C 室3伙，連一個車位，於今年6月初由銀主放售，叫價約2.4億元，A室實用面積1443方呎，B室實用面積為676方呎，C室實用面積1356方呎。據土地註冊處資料顯示，B室和C室新近分別以3300萬元及8000萬元獲承接，新買家為CHA JUNG HOON及CHA CHEE YOUN，料為同一家族成員，是次入市各人須付4.25%印花稅，即兩人同以首置客身分入市。以沽出的B、C室一併計算，實用面積共2032方呎，以1.13億元售出，平均實呎55,610元。

嘉湖車位114萬易手 4月蝕14%

據悉，原業主為內地客，於2015年5月以約1.116億元以「一約多伙」形式一手購入A、B室兩伙，及約6886.8萬元一手購入C室，即共斥1.805億元購入3伙，總實用面積為3475方呎，呎價達51,946元。若按呎價計，現時沽出的B室及C室，4年間僅升值7%。

另車位市場方面，有個別車位業主寧蝕讓提早離場。中原分行經理曾芷妍表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居一個單號車位，業主早前叫價125萬元放售，新近減價11.2萬元或9%後，以113.8萬元沽出。曾續指，原業主見本港局勢不穩，有意重組投資組合而提早放售車位，上述車位於今年4月以133萬元購入，現帳面蝕逾19萬元或14%。