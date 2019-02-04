美聯黃建業：全年二手樓市料差過SARS

黃表示，上半年樓市交投暢旺，5月一手私樓和二手住宅買賣註冊量共錄8576宗，創逾6年半新高，惟6月回落至4774宗，按月跌逾44%；7月雖回升至4975宗，但較5月低42%，而樓價已失去上升動力，預計今年樓價將跌5%。

黄建業估計，全年二手住宅買賣註冊量僅錄約4萬宗，有機會成1996年有紀錄以來新低，較2003年SARS時期全年錄得的4.61萬宗二手註冊低逾13%。一手私樓方面，黃估計全年錄約1.95萬宗，料下半年一手私樓註冊約7000宗，較上半年跌逾四成，有機會為自2016年上半年錄得5616宗後的3年半新低。

美聯半年賺9360萬 跌近四成

另美聯公布2019年中期業績，截至6月底，集團純利9359.7萬元，按年跌37.8%，每股盈利13.03仙，不派中期息；期內收益28.97億元，按年升3.32%，其中港澳地區收益24.48億元，按年增2.9%，中國收益4.49億元，按年增5.6%。

中原中國佣金收入半年跌兩成 跌幅超香港

中原集團公布，上半年佣金收入為92億元，按年跌16%；稅後盈利5.04億元，按年減21%。至於中原香港，上半年錄27.3億元佣金收入，按年跌14%，當中住宅部佣金24億元、工商舖逾3億元。中原中國區主席黎明楷表示，中原中國上半年佣金收入51.5億元，按年減約20%。市場估計，中美貿易戰增加內地經濟下行風險，令中原中國上半年佣金收益的按年跌幅略大於中原香港。